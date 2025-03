Podcast: Pavel sekerou zavraždil manželku i dcery. Na jejich zohavená těla naházel kopretiny

Pavel Peca žil na konci osmdesátých let v Plotištích nad Labem v bytě s manželkou Zdeňkou a dvěma dcerami, Radkou a Petrou. Měl ale problémy s alkoholem a rodinu tyranizoval. Později se s ním manželka rozvedla, ale zůstali žít společně a vztahy mezi nimi byly napjaté. Vyvrcholilo to v roce 1993 masakrem. Peca sekerou brutálně zavraždil manželku i obě dcery.

Peca pracoval jako řidič multikáry, s níž svážel odpadky. Bohužel často holdoval alkoholu a především pod jeho vlivem rodinu tyranizoval. V roce 1987 vyšlo najevo, že má navíc milenku a manželka se s ním proto rozvedla. Přestože Peca měl k dispozici garsonku, kam se mohl přestěhovat, přesvědčil Zdenu, že bude pro dcery lepší, když zůstanou žít jako rodina. Napjaté vztahy mezi nimi se však rozchodem neuklidnily.

Vše skončilo obrovskou tragédií 19. května 1993. Ten den Peca odešel z práce dříve, nechtěl ale jít domů, aby nemusel bývalé manželce situaci vysvětlovat. Zastavil se proto raději v hospodě, kde se posilnil alkoholem. Když pak dorazil domů, expartnerka mu vyčetla, že je z něj cítit pivo a začala pochybovat o společném soužití. Následně chtěla vyrazit ven. Peca se jí ptal, kam jde, ale ona mu to odmítla říct s tím, že jsou rozvedení. To exmanžela naštvalo.

Masakr a lítostivý dopis

Vyšel ven, v dřevníku vzal sekeru a vrátil se do bytu, kde nejprve v obýváku napadl starší dceru Petru (†19). Té zasadil devět ran. Následně několika ranami zavraždil i Zdenku. Pak čekal na mladší dceru, až se vrátí ze školy a kroužku. Mezitím sepsal dopis. „Tady píši své vyznání, přitom vedle v pokoji moje největší lásky už nežijí. Připadá mi to jako ve filmu – nevíte, co bych za to dal – abychom mohli být zase spolu pohromadě,“ stálo v něm. Na celkem 15 stranách však nelitoval zavražděné, ale především sebe. Cítil se jako oběť.

Ani tak se bohužel neslitoval nad čtrnáctiletou Radkou. Když se dívka vrátila domů, zavraždil i ji. Dcera se snažila před běsnícím otcem utéct a on jí téměř amputoval nohu. Peca následně na mrtvoly svých dcer a bývalé manželky rozházel kopretiny a usedl zpátky ke psaní dopisu, který zakončil slovy: „miluji Zdenušku, miluji Petrušku, miluji Radušku.“

