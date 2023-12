Obyvatele drogového „zombielandu“ štvou influenceři: Nepomáhají, jen nás vykořisťují!

Čtvrť Kensington, která leží na severu americké Filadelfie, má neblahou pověst kvůli výskytu velikého množství drog. Jak uvádí britský deník The Guardian, od roku 2021 se čtvrtí začala šířit droga zvaná tranq, jež je známá rovněž jako xylazin.

Americký deník New York Post připomíná, že xylazin se používá jako uklidňující prostředek pro koně a někteří ho prý užívají s jinými silnými drogami, jako je například fentanyl. Právě fentanyl je v současnosti nejsmrtelnější drogou v USA. Od roku 2020 po předávkování drogami zemřelo v zemi přes 100 000 lidí, přičemž zhruba dvě třetiny úmrtí jsou připisovaná fentanylu.

Xylazin podle informací Centra pro kontrolu a prevenci nemocí způsobuje potíže s dýcháním, nízký krevní tlak, zpomalený srdeční tep a rány, jež se mohou infikovat. Jak uvádí výše zmíněný americký deník, tranq je extrémně levný. Kilogram prý lze objednat online z Číny za zhruba 134 Kč.

Čech David: Nejhorší ulice v Americe

Jak již Blesk informoval, do Filadelfie se vydal český youtuber David Luu, který natáčel i na Kensington Avenue. Ve svém videu na sociální síti youtube ji označil za „nejhorší ulici v Americe“. „Šli jsme se podívat na Kensington Avenue, což je ulice, kde se to trošku zvrhlo a jede tady fakt šílená droga, na které se tady v Pensylvánii ujíždí a je to reálný zombieland,“ dodává s tím, že na chodnících postávali „zlomení lidi v různých pozicích.“ „Ta droga se jmenuje tranq, dávají si to s fentanylem. A je to nějaký sedativum pro koně, který navíc ještě míchají s heroinem. Je to směs úplně šílených drog,“ říká.

Tranq turismus

Neblaze proslulá čtvrť láká čím dál více návštěvníků, hlavně youtubery a tiktokery, kteří zde natáčí videa. Na virálních videích na TikToku jsou vidět lidé pod vlivem drog, kteří leží či postávají na chodnících. Někteří jsou dokonce dotazováni na osobní životy. Sarah Laurelová, jež založila neziskovku Savage Sisters, která pomáhá lidem v Kensingtonu, kteří jsou závislí na návykových látkách, uvedla, že existuje na sociálních sítích více než 150 kanálů, které se věnují právě této čtvrti. „Lidé musí přestat přicházet do naší komunity a vykořisťovat nás a profitovat z toho, čím si tu procházíme,“ uvedla. „Pokud tu nejsi, abys pomohl, prostě vypadni,“ vzkázala.

Vlna kritiky

V jednom z videí, které se objevilo na sociální síti a bylo zhlédnuto více než 1,5milionkrát, je vidět žena, která žádá, aby ji přestali natáčet. „Omlouvám se, dej mi chvilku,“ říká a následně si dává ruku přes obličej. „To je tak vykořisťující. Sdílení tohoto videa, jí nikterak nepomůže,“ komentuje nejmenovaný TikToker. „Tato videa způsobují, že tito lidé vypadají jako zvířata v zoo, nikoli jako jednotlivci, kteří potřebují pomoc,“ řekla Geri-Lynn Utterová, klinická psycholožka, jež se specializuje na závislosti.