Čech ve Státech natočil šokující fentanylovou krizi: „Je to tady normální Zombieland,“ říká!

Na předávkování fentanylem umírá ve Spojených státech ročně desetitisíce lidí. Syntetická droga je padesátkrát účinnější než heroin a do Spojených států se pašuje z Mexika. Nicméně všechny látky potřebné k její výrobě pochází z Číny. Právě pašování fentanylu bylo jedním z hlavních témat, o kterých jednal amerických prezident Joe Biden se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a mexickým prezidentem Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem. Na sociální síti YouTube se navíc objevilo video, které ve Spojených státech natočil český youtuber David Luu. Video zachycuje situaci v americké Filadelfii. „Je to tady normální Zombieland,“ říká Čech.

Fentanyl je v současnosti nejsmrtelnější drogou v USA. Od roku 2020 po předávkování drogami zemřelo v zemi přes 100.000 lidí, přičemž zhruba dvě třetiny úmrtí jsou připisovaná fentanylu. Roční bilance je více než desetkrát větší než v roce 1988, kdy ve Spojených státech vrcholila epidemie cracku, připomíná AP. Je padesátkrát účinnější než heroin.

Biden v rámci summitu v San Francisku hovořil i s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, mimo jiné právě o syntetické droze fentanylu. Čína je spolu s Mexikem hlavními zdroji této drogy pašované do USA a z Číny pocházejí téměř všechny látky potřebné k jeho výrobě. „Podle mého názoru nic není neuskutečnitelné, pokud budou Mexiko a Spojené státy držet při sobě a spolupracovat," řekl Biden. Obě země podle něj také chtějí společně bojovat proti organizovanému zločinu. Biden se sešel i s mexickým prezidentem Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem. „Uvědomujeme si, jaké škody to páchá na americké mládeži," řekl prostřednictvím tlumočníka Obrador.

Zombieland ve Filadelfii

Situaci ve Spojených státech ilustruje i video, které natočil český youtuber David Luu. Ten navštívil americké město Filadelfie a natáčel i na Kensington Avenue, jíž nazval „nejhorší ulicí v Americe“. David se vydal po stopách legendárního filmu Rocky a právě mapování filmových lokací ho zavedlo až na ulici Kensington.

„Včera jsme vybíhali schody, kde Rocky končil svůj běh a teď jme vlastně na místě, kde Rocky začínal, protože tady vlastně všude okolo nás jsou budovy, které vypadají přesně tak, kde Rocky bydlel,“ říká David ve videu. „No a šli jme se podívat na Kensington Avenue, což je ulice, kde se to trošku zvrhlo a jede tady nějaká prostě fakt šílená droga, na který se tady v Pensylvánii ujíždí a je to normálně jakoby reálný zombieland,“ dodává s tím, že na chodnících postávali „zlomení lidi v různých pozicích.“ Prý se jedná o nejšílenějších věc, kterou kdy v životě viděl. „Ta droga se jmenuje tranq, dávaj si to s fentanylem. A je to nějaký sedativum pro koně, který navíc ještě míchaj s heroinem. Je to směs úplně šílenejch drog,“ říká.