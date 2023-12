Agresor znásilnil dvě holčičky a pokusil se upálit nevlastního syna: Odpyká si 16 let ve vězeník

Ignác Franek si odpyká 16 let vězení za to, že se pokusil upálit spícího syna své družky a že později postupně znásilnil dvě holčičky, které byly u něj doma na návštěvě. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Franek vinu popíral, usvědčily ho ale výpovědi rodinných příslušníků i obou dívek.

„Základním problémem této trestní věci je hodnocení důkazů. Máme za to, že soud prvního stupně je hodnotil správně,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička, proč potvrdil říjnový verdikt pardubické pobočky královéhradeckého krajského soudu.

Zavraždit družčina dospělého syna, ke kterému měl dlouhodobě negativní postoj, se Franek podle rozsudku pokusil ve společně obývaném domě na Pardubicku v roce 2010. Vykřikoval, že mladíka zabije a podpálí, načež si přinesl kanystr s benzinem a spícího mladého muže jím polil. Mladíka to společně s křikem rodiny probudilo a utekl do vedlejší místnosti, kam ho Franek pronásledoval a zkoušel škrtat sirky. Syn utekl na zahradu, kde ho ještě Franek zasáhl hozeným kamenem do hlavy.

Znásilnil dvě dívky

Muž trvá na tom, že v kanystru nebyl benzin, ale voda. Družčin syn měl podle něj problém s drogami a krádežemi a jemu s ním došla trpělivost. „Napadl jsem ho, ale nechtěl jsem ho zabít. Nevhodným způsobem jsem ho postrašil, aby odešel. Byl to hloupý nápad, je mi to líto,“ komentoval své počínání. Soud mu neuvěřil. „Je mimo logiku věci, aby obžalovaný polil poškozeného vodou a pak nad ním škrtal sirky a vyhrožoval mu, že ho zabije,“ podotkl soudce Lněnička.

V tomtéž domě u Pardubic pak Franek znásilnil v létě roku 2015 devítiletou dívku, kterou zaskočil, když se převlékala na posteli. Po přestěhování na Kutnohorsko pak v letech 2021 a 2022 zaútočil na další podobně starou dívku. Nejprve ji vylákal na půdu, kde ji osahával se slovy, že s ní chce mít děti. O rok později už ji při návštěvě přiměl k různým formám pohlavního styku, ačkoliv ho prosila, ať ji nechá být. Dívka se následně svěřila dalším lidem a zpětně pak vyšly najevo i předchozí Frankovy skutky.

Lněnička připomněl, že podle závěrů znalců dívky neměly důvod si vymýšlet a k tomu, co jim Frank dělal, sdělily natolik konkrétní údaje, že děj skutečně musely prožít. I lidé, kteří měli dívky v péči, si u nich všimli změn v chování. Franek trvá na tom, že dívkám nic neudělal. Zranění na genitálu druhé z nich vysvětloval tak, že do ní strčil. „Způsobil jsem to neomaleným zásahem, byla to moje zbrklost, omlouvám se,“ prohlásil.

Znalci k doposud netrestanému Frankovi uvedli, že jeho osobnost nese rysy nezralosti bez předpokladu dozrání, muž je labilní, agresivní, silně nesebekritický, má silnou tendenci k manipulativnímu jednání a přebujelé sebevědomí. „Nejsem vyšinutej psychopat ani agresivní člověk,“ odmítl závěry expertů.

Součástí rozsudku je i Frankova povinnost nahradit dívkám způsobenou újmu částkami 400.000 a 200.000 korun. Trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou.