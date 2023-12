Nepochopitelná tragédie se odehrála v září před dvěma lety v brněnské části Slatina. Martin Kain (33) posilněný pervitinem usedl do vypůjčené škodovky, naložil známou Marinu a rozjel se. Jízda skončila nárazem do sloupu veřejného osvětlení. Matka školačky (7) se vážně zranila, o několik měsíců následkům zranění podlehla. Řidiče, který si rozsudek nepřišel vyslechnout, poslal ve středu soud za usmrcení z nedbalosti pravomocně na 4,5 roku za mříže.

Vyšetřování ale odhalilo, že částečně přispěla k tragédii i oběť. Nepřipoutala se totiž bezpečnostními pásy, navíc i ona měla co dělat s drogami. Osudného dne dokonce pervitin řidiči sama obstarala!

Městský soud v Brně kromě vězení uložil obžalovanému také zákaz řízení na šest let. Kain se však odvolal. Jeho obhájce Tomáš Sedláček žádal odvolací senát, aby událost přehodnotil na ublížení na zdraví s následkem smrti a vyslovil jen podmínečný trest.

„Žena zemřela až po sedmi měsících, a to na onemocnění koronavirem. Nakazila se ve zdravotnickém zařízení a navíc, pokud by se poškozená připoutala, byla by její zranění srovnatelná s řidičovými, kterému se téměř nic nestalo,“ uvedl Sedláček.

Soud: Vina i spoluvina

Odvolací senát odvolání obžalovaného zamítl. „Smrt poškozené, byť s odstupem několika měsíců od nehody, má přímou příčinnou souvislost s událostí. Obžalovaný spáchal dva trestné činy a navíc další kvůli držení omamných a psychotropních látek,“ řekl soudce Josef Teplý. Zároveň přiznal, že žena se na události také výrazně podílela.

„Oba požili návykové látky, sama byla uživatelkou a opatřovala pervitin, který policisté ve voze zajistili,“ zdůraznil Teplý.

Ostudné odškodné pro dcerku

Zmocněnkyni rodiny zemřelé Aleně Straubové vadilo, že městský soud uložil jen minimální odškodné a odkázal pozůstalé na civilní soud. „Minimálně v případě nezletilé dcerky je to zarážející. Soud jí přiznal pouze necelých dvě stě tisíc korun. Vždyť ztratila navždy mámu,“ kroutila hlavou Straubová.

Dceři zemřelé přiznal soud nově odškodné 245 tisíc korun. Další nároky pozůstalých odkázal k civilnímu soudu.

Šok: Viník opět boural

U soudu zazněla i šokující informace, že Kain letos v červenci opět boural! Přejel do protisměru a srazil se s třemi vozy. Hrozí mu tak další soud kvůli těžkému ublížení na zdraví.

VIDEO: Šílená honička v Praze-Michli.