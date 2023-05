Nehody v Pardubickém kraji: Motorkářka (†18) zemřela při srážce s autem, malý vrtulník se zřítil

Tragicky ve středu skončila srážka osobního auta s motorkou u Chrasti na Chrudimsku. Na místě zemřela teprve osmnáctiletá řidička motocyklu. Náraz ji odmrštil do protijedoucí dodávky. K další nehodě, tentokrát letecké, došlo u obce Ráby na Pardubicku, kde se po pádu vrtulníku zranili dva lidé.

Smrtí řidičky motorky skončila ve středu srážka motocyklu a osobního auta u Chrasti na Chrudimsku. ČTK to řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala. Silnice bude předběžně do 20:00 uzavřená.

Nehoda se stala po 15:00 na silnici z Chrasti na Skuteč mezi Podlažicemi a odbočkou na Hroubovice. „Osmnáctiletá motocyklistka narazila do před ní jedoucího vozidla Škoda Kodiak, které zřejmě přibrzdilo. Náraz ji odmrštil do protijedoucí dodávky,“ řekla ČTK mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Žena podle ní utrpěla smrtelná zranění.

Dva lidé se také ve středu odpoledne zranili při pádu malého vrtulníku, takzvaného vírníku, u obce Ráby na Pardubicku. Záchranáři je převezli do nemocnice. „Svědci nahlásili pád z 15 metrů. Měli jsme na místě tři posádky, dva pacienti byli převezeni pozemní cestou do traumacentra v Hradci Králové. Zatím to vypadá, že se bude jednat jen o lehčí zranění," uvedla Kisiala.

Stroj zajistili hasiči proti požáru. Příčinu nehody bude vyšetřovat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.