Průlom ve 35 let starém případu: Holčičku (†5) našli zalitou v betonu, zabila ji matka?

Holčičku pachatelé zabalili deky, dali do pytle, zalili betonem a vložili do zašlé televizní skříně. Bohužel se policii přes třicet let nedařilo tělo identifikovat kvůli nedostatečné forenzní technologii. To se ale nedávno změnilo.

„Konečně se nám po 35 letech podařilo nejen identifikovat pozůstatky neznámého dítěte, ale také zatknout osoby, které jsou podle našeho názoru zodpovědné za vraždu,“ uvedl podle amerického zpravodajského kanálu NBC News zvláštní detektiv Jason Seacrist.

Zavražděnou má být Kenyatta „KeKe“ Odomová. Ve čtvrtek policie zatkla a obvinila matku dítěte Evelyn Odomovou (56) a jejího tehdejší přítele Ulystera Sanderse (61). Jsou obviněni z trestného činu vraždy, týrání dítěte prvního stupně, ublížení na zdraví s přitěžujícími okolnostmi, zatajení smrti a spiknutí za účelem zatajení smrti.