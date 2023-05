Při střelbě v USA zemřel člověk: Pachatel (24) je na útěku!

Atlantská policie uvedla, že od střelby, která se odehrála v budově v komerční oblasti v ulici West Peachtree Street s mnoha kancelářskými a výškovými budovami, nezaznamenala žádné další výstřely. Žádný podezřelý nebyl zadržen a policie krátce po 13:00 místního času (19:00 SELČ) uvedla, že se jedná o „aktivní, nepřehlednou situaci“.

Policie rovněž sdělila, že stále pátrá po podezřelém a případných dalších obětech. Čtyři zraněné ženy ve věku 25, 39, 56 a 71 let byly převezeny k ošetření do nemocnice a pátá žena ve věku 39 let byla na místě prohlášena za mrtvou. Čtyři zraněné ženy „bojují o život v nemocnici“, uvedl na tiskové konferenci starosta Atlanty Andre Dickens.

Policie také dala k dispozici fotografii osoby považované za střelce. Podezřelý na sobě měl tmavé kalhoty, světlou mikinu s kapucí vytaženou nahoru, masku na obličeji a tašku.

Úřady později uvedly, že se s největší pravděpodobností jedná o 24letého Deiona Pattersona, který je zřejmě ozbrojený a nebezpečný, a požádaly každého, kdo má informace o místě jeho výskytu, aby zavolal na tísňovou linku.

Více než dvě hodiny po střelbě policie uvedla, že nemá žádné informace, které by naznačovaly, že se Patterson stále nachází v oblasti. Šéf atlantské policie Darin Schierbaum novinářům řekl, že Pattersonova rodina s vyšetřovateli „spolupracuje“.

„Je to velmi aktivní pátrání,“ řekl Schierbaum. „Sledujeme věrohodné stopy, které jsou v současné době aktivní v okrese Cobb, a také některé tady ve městě,“ dodal.

Podél ulice West Peachtree Street se krátce po střelbě shromáždily desítky policejních a hasičských vozidel, policisté s puškami, přilbami a vestami přijížděli i více než hodinu po incidentu.

Mnoho policistů se shluklo před hlavním vchodem do budovy zdravotnického zařízení Northside Medical. Nad hlavami jim přelétalo několik vrtulníků. Z nejbližšího rohu ve čtvrti Midtown, kde se staví mnoho nových výškových budov, přihlíželi stavební dělníci.

Střelba se odehrála v době, kdy městy po celých Spojených státech zmítá násilí páchané střelnými zbraněmi.