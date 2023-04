Další kapitola hrůzného příběhu rodinných tragédií: Čtyři mrtví na Přerovsku a další případy vražd příbuzných

V sobotu 15. dubna 2023 kriminalisté vyjížděli do obce Olšovec na Přerovsku, kde našli čtyři lidi bez známek života. K tragédii došlo kolem osmé hodiny večer. „Ve věci probíhají standardní úkony trestního řízení, veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedli k případu.

Padesátiletý muž údajně původem ze Slovenska se pohádal se svou o tři roky mladší přítelkyní. Hádka vygradovala natolik, že vzal do ruky šroubovák a bodl ji do ruky a krku.

Po tomto útoku vyběhla žena do prvního patra rodinného domku, kde se před přítelem schovala v obývacím pokoji. V tom byla i její matka společně se svým přítelem (oba †77) a její patnáctiletý syn.

Agresor si po napadení šroubovákem došel do svého auta, zaparkovaného na ulici, pro samopal. Známý vzor 58. „Vyšel do prvního patra, kde se čtveřice zavřela do pokoje. Snažili se držet dveře, aby se tam nedostal. Útočník bez váhání přes dveře zahájil palbu, vtrhl do pokoje a pokračoval v ní několik dalších minut,“ popsal masakr šéf olomoucké krajské kriminálky Jan Lisický.

Střelbu neuvěřitelným zázrakem přežila právě 47letá přítelkyně šílence. Té se ze zakrvaveného obývacího pokoje podařilo utéct. Postřelena byla naštěstí jen do prstu. „Její poranění nebylo vážné, dá se říci, že paní měla velké štěstí," popsali záchranáři.

Po pachateli, který se pohyboval v lese, policisté pátrali. Ve chvíli, kdy Slovák uslyšel majáky přijíždějící hlídky, věděl, že je konec. „Přitom mu došlo, že nemá šanci, a samopalem, kterým vraždil, spáchal sebevraždu,“ popsal kriminalista Lisický.