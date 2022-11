Novopečený táta zemřel na lovu: Zastřelil ho jeho vlastní pes!

Tragicky zemřel novopečený otec Ozgur Gevrekoglu z turecké provincie Samsun. Dvaatřicetiletý muž se vypravil na víkend na lov, ale domů se už nevrátil. Při zpáteční cestě mělo dojít k nešťastné nehodě. Zrovna ukládal nabitou brokovnici do auta, když do kufru skočil jeho pes a zavadil o spoušť! Svého páníčka zastřelil.

Na lovecké výpravy Ozgur Gevrekoglu vyjížděl opakovaně. Na svém profilu na sociální síti se často chlubil snímky z lovů, kam vyjížděl v doprovodu svých čtyřnohých miláčků. S jedním z nich vyrazil na loveckou výpravu i o víkendu.

V neděli se již vracel domů za svou rodinou. Balil si věci a do auta odložil nabitou brokovnici. V ten okamžik, ale do vozu skočil i jeho pes, který měl tlapkou stisknout spoušť! Vášnivý lovec padl k zemi. Podle informací britského deníku Daily Mail byl na místě mrtvý.

Tělo novopečeného tatínka převezli do nemocnice, kde by měla proběhnout pitva. Místní média uvádí, že před deseti dny se mu narodilo dítě. Na jeho profilu jsou snímky s několika psy a není jasné, který z nich ho doprovázel při víkendovém výletu. Vyšetřovatelé podle výše zmíněného deníku smrt muže vyšetřují, ale nic nenasvědčuje tomu, že by za jeho smrtí stála jiná osoba.