Krvavý hotel Cecil jako ráj sebevrahů i útočiště vrahů: Elisu našli rozpuštěnou v nádrži s pitnou vodou

V roce 2011 tehdejší vedení přejmenovalo budovu na Stay On Main Hotel and Hostel. O několik let později newyorští developeři dům přestavili na luxusní rezidenci. Nicméně krvavá historie zůstane s místem již neodmyslitelně spjata. Na motivy podivných vražd vznikla jedna série American Horror Story a Netflix minulý rok uvedl true crime dokumentární seriál s názvem Na místě činu.

Hotel Cecil se stal námětem pro jednu řadu slavného American Horror Story. | CSFD.cz/imdb.com