Pět největších loupeží v České republice: Zloději ukradli dohromady přes 841 milionů korun

Video Policejní komando přivádí Romana Dolíhala k soudnímu jednání o zabavení majetku - TV Blesk Zdeněk Matyáš Video se připravuje ...

Dne 9. srpna 2006 přepadlo pět ozbrojených lupičů v policejních kombinézách u Slavkova u Brna na Vyškovsku vůz bezpečnostní služby. Pachatelé ukradli 77 milionů korun a policii se je dlouho nedařilo vypátrat.

Dvoučlenná osádka vozu bezpečnostní služby zastavila poté, co spatřila u silnice muže v černých kombinézách vydávající se za policisty. Těmi i někteří z lupičů dříve dokonce byli.

Celé přepadení trvalo méně než pět minut. Lupiči s sebou měli dokonce napodobeninu bazuky a znali dobře policejní postupy, takže za sebou perfektně zametli stopy. Kriminalisté v únoru 2008 případ odložili.

Loupež se ale nakonec objasnit podařilo. V roce 2015 byly skládce u Drásova na Brněnsku nalezeny ostatky těla jednoho z kompliců gangu. Ty tam ležely už pět let!

Brněnský krajský soud se případem začal zabývat v roce 2016, v červnu vynesl rozsudky. Hlavního aktéra loupeže Romana Dolíhala, kterého uznal vinným i z vraždy komplice, poslal na 20 let do vězení, Antonínu Dolíhalovi uložil 10 let vězení, Jaroslavu Havlíkovi 11 let a Jiřího Bartoně, který následně pomáhal odklízet tělo velitele vozu, potrestal soud 2,5 lety podmíněně odloženými na čtyři roky. Vrchní soud následně tresty potvrdil.

Z peněz se podařilo dohledat jenom 42 milionů.