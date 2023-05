Sousedé o chlapci (14), který postřílel 8 spolužáků: Odtažitý synek prominentního lékaře!

V 8:42 dispečink bělehradské policie obdržel telefonát. Volající se v něm představil jako Kosta K. a sdělil, že na základní škole Vladislava Ribnikara právě zastřelil několik lidí. Na místo ihned vyrazila zásahová jednotka, aby chlapce zadržela. Nyní celá země řeší, co žáka 7. třídy k brutálnímu činu vedlo.

Vzorná rodina

Reportéři z deníku Blic již vyzpovídali sousedy, kteří chlapce a rodinu denně potkávali. „Byl takový odtažitý. Vždy jen pozdravil a hned sklonil hlavu,“ řekl jeden z dotázaných. Kromě chlapce měla rodina ještě malou dcerku.

Otec, od něhož chlapec získal zbraň, je uznávaný lékař. Dbal na vzdělání svých dětí a Kosta musel navštěvovat hudební nauku. „Rodina tu žila dlouho, ale vím, že chlapec neustále měnil školu. Nevím proč,“ sdělil další ze sousedů, který s rodinou udržoval blízký kontakt.

České velvyslanectví se nachází děsivě blízko

Nedaleko školy stižené tragédií se nachází Velvyslanectví České republiky v Bělehradě. To v ní nyní plánovalo program na Den dětí. „Program jsme museli pochopitelně zrušit. I kvůli tomu, že je vyhlášen třídenní státní smutek,“ řekl CNN Prima News velvyslanec Tomáš Kuchta.

Vraždil převážně dívky

Šéf policejního oddělení pro město Bělehrad Veselin Milić veřejnosti sdělil bližší informace. Vyšetřovatelům se podařilo zjistit, že mladík útok plánoval dlouho. Místo si vybral proto, že se učebna nacházela v blízkosti hlavního vchodu.

Ihned po příchodu zastřelil strážného a poté vešel do třídy. Následně vyšel zpět na chodbu a ve střelbě pokračoval. O život připravil sedm dívek a jednoho chlapce. Dalších šest lidí bylo zraněno. Jedna dívka se nachází v kritickém stavu.

Policii dále přiznal, že měl seznam dětí, které hodlá zlikvidovat. Dokonce si vypracoval přesný plán, kde se jeho oběť bude vyskytovat a stanovil si prioritu svých cílů. Kromě pistole měl s sebou ještě čtyři Molotovovy koktejly.

Národní tragédie

K případu se již vyjádřili čelní představitelé státu na společné tiskové konferenci. Ministryně zdravotnictví Danica Grujičić řekla, že „je to to nejhorší, s čím se během kariéry setkala“. Dále vyjádřila upřímnou soustrast všem pozůstalým a uvedla, že Institut pro duševní zdraví zřídil dvě nové linky, kam se lidé mohou obrátit pro psychickou pomoc.

Ministr vnitra Bratislav Gašić novinářům sdělil, že kromě pachatele policie zadržela i jeho otce – majitele střelné zbraně. Ten se však brání, že měl legální povolení držet zbraň a uchovával ji uzamčenou v trezoru. Kosta K. nicméně pistoli získal.

Ministr školství Branko Ružić vyzval všechny přítomné k minutě ticha a poté vyhlásil státní smutek, který potrvá po tři dny.

Nemůže být trestán

Státní zastupitelství v Bělehradě oznámilo, že podle srbských zákonů nemůže být podezřelý 13letý chlapec za svůj čin trestně odpovědný, neboť nedosáhl zákonem stanoveného věku 14 let. „Nezletilým od 14 do 16 let mohou být uložena výchovná opatření a pouze starším nezletilým ve věku od 16 do 18 let se ukládají sankce, tedy takzvané vězení pro mladistvé, které může trvat do pěti let, výjimečně do deseti let,“ řekl stanici RTS člen vedení nejvyššího státního zastupitelství Goran Ilić, podle nějž osoby mladší 14 let podle srbských zákonů trestat nelze.

„Bude umístěn ve zvláštní části neuropsychiatrické kliniky,“ uvedl prezident Aleksandar Vučić na tiskové konferenci. „Jeho otec coby vlastník zbraně, kterou očividně držel a přechovával v rozporu s předpisy, i když měl všechna nezbytná povolení, byl zatčen. Zadržena byla i matka,“ dodal prezident s tím, že jinak šlo o vzorné rodiče.

Vučić dále uvedl, že navrhne vládě, aby snížila hranici trestní odpovědnosti ze 14 na 12 let.