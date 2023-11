Václav zavraždil přítelkyni sekáčkem na maso: Nejvyšší soud potvrdil muži 23 let v base!

Nejvyšší soud potvrdil Václavu Špačkovi 23 let vězení za vraždu družky v Lanškrouně (Autor: ČTK/Vostárek Josef)

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Václava Špačka, jenž zavraždil v Lanškrouně na Orlickoústecku svou družku. Odpyká si 23 let ve vězení. Podle verdiktu ji usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem. NS rozhodl bez veřejného jednání. Výsledek ČTK sdělila mluvčí východočeského krajského soudu Kateřina Podeszwová. Plné odůvodnění zatím není veřejně dostupné.

Obhajoba v dovolání zpochybňovala například splnění podmínek pro uložení výjimečného trestu. Podle Nejvyššího soudu je však výjimečný trest v daném případě zákonný a plně odůvodněný.

Špaček ženu zabil loni v dubnu, k činu se přiznal. Počkal si, až družka půjde spát a poté ji napadl sekáčkem na maso a nožem, také ji škrtil. Podle obžaloby žena utrpěla mnohonásobná bodná a sečná poranění na hlavě, krku i těle. Žádné z nich nebylo samo o sobě smrtící, žena zemřela kvůli krvácivému šoku. Muž se po činu sám udal policii.

Obžalovaný tvrdil, že se s družkou domluvili na společném odchodu ze života s tím, že on ji usmrtí a potom spáchá sebevraždu. Soudy sice nevyloučily, že by partneři o takové možnosti v minulosti mluvili, nedospěly ale k závěru, že by žena k usmrcení svolila a ponechala vše na obžalovaném.

„Podmínky pro uložení výjimečného trestu máme za splněné,“ uvedl letos předseda odvolacího senátu Robert Fremr. Vrchní soud v Praze přihlédl mimo jiné k surovosti činu, podle verdiktu žena umírala nejméně deset minut. Trest podle soudce vystihuje jak závažnost přitěžujících okolností, tak menšinově i polehčující okolnosti. Fremr doplnil, že lítost, kterou Špaček nad svým činem projevil, nebyla upřímná. Státní zastupitelství žádalo ještě o dva roky přísnější trest.