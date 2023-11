Razie na úřadě v Olomouckém kraji kvůli podezření z korupce! Probíhají i domovní prohlídky

„Města Přerova se vyšetřování netýká, primátor Petr Vrána byl informován a podepsal mlčenlivost,“ potvrdila dnes ČTK přítomnost policistů na přerovské radnici její mluvčí Lenka Chalupová. Náměstka Záchu se ČTK nepodařilo kontaktovat, má nyní nedostupný mobil.

Také podle informací z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se zásah netýká pouze krajského úřadu, policisté podle žalobců zasahují zejména na území Olomouckého kraje, ale i mimo něj, potvrdil dnes ČTK náměstek VSZ Radek Bartoš.

NCOZ rovněž dělá domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Dozor v této trestní věci vykonává státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Vrchní státní zástupce Radim Dragoun ČTK řekl, že nyní žádné další informace veřejnosti poskytnout nelze.

Policisté podle hejtmana Suchánka zasahují na krajském úřadu od rána. „Vím o tom, policisté z NCOZ jsou stále tady, ráno mi volali, abych u toho byl. Pro mě je to novinka, poskytujeme součinnost, jakou NCOZ potřebuje. Má se to týkat veřejných zakázek. Je to o investicích, zřejmě o dopravních stavbách, nic konkrétnějšího nevím,“ uvedl hejtman. Dodal, že s jeho osobou zásah kriminalistů na úřadě nemá nic společného.