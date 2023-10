Michal neunesl nevěru a pokusil se zabít družku! Hrozí mu až 18 let za mřížemi

„Ráno jsem k ní jel usmířit se po hádce a přes okno jsem ji viděl ležet s plešatým mužem,“ popisoval v pondělí senátu pardubické pobočky krajského soudu Michal M. z Lanškrouna, který čelí nařčení z pokusu o vraždu vlastní družky.

Incident se odehrál letos v dubnu. Michal M. chtěl jít do domu své bývalé přítelkyně, ta měla uvnitř ale jiného muže. Ten obžalovaného vyhodil. Michal M. se pak začal opíjet. Prý vypil 15 až 20 piv a večer opilý sedl do auta a k ženě jel znovu.

U jejího domu vzal sekeru, s níž rozbil sklo dveří, aby si zevnitř odemkl. Do probuzené ženy se pak surově pustil. „Tloukl jí hlavou o betonovou zem, rdousil ji a pěstmi nesčetněkrát udeřil do obličeje, a to s jasným cílem bývalou přítelkyni usmrtit,“ uvedl pro televizi CNN Prima NEWS k mužově běsnění státní zástupce Jan Vodička.

Napadené ženě se naštěstí podařilo útočníkovi vysmeknout a utéct, když ho vyrušil telefonát v jejím mobilu od sousedky. Poté oběť vyběhla na ulici a přivolala si pomoc.

„Nejel jsem ji zabít, chtěl jsem jen vysvětlení, proč spí s jinými chlapy,“ tvrdil přesto obžalovaný. Podle mužova obhájce Petra Galata vznikl celý incident proto, že žena muži řekla, že jej miluje. „Od té doby si obžalovaný nic nepamatuje, neví, jakým způsobem se dál choval,“ vyjádřil se obhájce. Michalu M. hrozí až 18 let za mřížemi.