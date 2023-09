Muž se na Chebsku pokusil zabít vlastní manželku? Pobodal ji nožem!

Karlovarští kriminalisté z tamní mordparty obvinili muže (60) z pokusu o vraždu. Na ubytovně se prý pokusil zabít svou o několik let mladší ženu, podle policistů ji pobodal nožem do několika částí na těle. Vážně zraněná oběť skončila v nemocnici, útočník v poutech.

Ubytovnou na Chebsku se v neděli odpoledne rozléhal křik ženy. Nejprve mezi ženou (53) a jejím mužem (60) došlo k slovní hádce. Ta se ale zvrtla natolik, že se muž chopil nože a svou družku měl několikrát bodnout do různých částí těla.

Podle kriminalistů to udělal proto, že chtěl svou ženu zabít. „Spor mezi mužem a ženou, ke kterému došlo v bytě na ubytovně, slyšelo několik ubytovaných, kteří následně vše oznámili na tísňovou linku,“ popsal policista Jakub Kopřiva.

Policisté pak na místě muže okamžitě zadrželi a společně se zdravotníky poskytli první pomoc vážně zraněné ženě. „Následně byla žena ve vážném stavu převezena a hospitalizována v nemocnici,“ dodal Kopřiva.

Muž byl později obviněn z pokusu o vraždu. „Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si muž počká v policejní cele,“ uvedl mluvčí s tím, že muži hrozí trest od deseti až do osmnácti let vězení.