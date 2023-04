Pobodání na zastávce MHD: Brutální útok z Brna je po 11 letech stále záhadou

Před 11 lety oslovil Miroslav K. na zástavce Mendlovo náměstí v Brně mladou ženu s bílou krabicí. Žertoval, jestli nenese pizzu. Dal se s ní do řeči, pak ale přišel neznámý útočník a začal oba obtěžovat. Mohl to být klidně přítel nebo expartner. Vše skončilo hádkou, rvačkou a bojem o život. Miroslav utrpěl několik bodných zranění a bez pomoci lékařů by nemusel přežít. Pachatele, stejně jako ženu s krabicí, se nikdy nepodařilo najít.