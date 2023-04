Mladík s úsměvem natočil ubodaného tátu od rodiny: „Omluvou“ lidi rozzuřil ještě víc!

Mladý Kanaďan šokoval sociální sítě videem, které pořídil na místě, kde rozzuřený muž právě ubodal otce před zrakem dcery oběti. Poté, co se na mladíka snesla vlna kritiky, se pokrytecky omluvil a dodal větu, která všechny znovu zaskočila.

Paul Stanely Schmidt (†37) seděl se svou snoubenkou a tříletou dcerou na zahrádce kavárny Starbucks. Podle deníku New York Post byl v jejich blízkosti muž, který zrovna kouřil elektronickou cigaretu. Paul ho proto požádal, aby od jeho rodiny poodešel. Kuřák se však rozzuřil a tátu od rodiny brutálně napadl.

V blízkosti tragédie se zrovna nacházel Alex Bodger, který pohotově vytáhl telefon a začal si krvavou scénu natáčet. „Ten týpek právě zdechnul, kámo! Do pr*ele, on je mrtvej!“ křičel a do toho se usmíval. Nechutné video se ani nestyděl nahrát na svůj tiktokový účet.

Video před smazáním viděly tisíce uživatelů a mnozí chlapce v komentářích jednomyslně odsoudili. „Tahle generace dětí z TikToku… Bojím se o naši budoucnost,“ napsal jeden z uživatelů. „Nemám slov. Jsem úplně znechucený,“ uvedl další.

Bodger se nechal slyšet, že je z události traumatizován. „Pokaždé, když si na to vzpomenu, cítím silnou úzkost,“ řekl pro Global News. Mladík později uveřejnil další video, ve kterém se snažil své jednání vysvětlit. Omluvil se, že má tendenci se během nepříjemných situací smát.

Vedle tohoto pokusu o omluvu však dodal zcela šokující přiznání: „To ubodání mě ale jinak moc nevzrušuje. Toho mrtvého jsem neznal, takže to pro mě nemá žádný význam.“ Navíc se druhý den vrátil na stejné místo, aby se vyfotografoval s cigaretou v puse.

Podezřelým z vraždy druhého stupně je dvaatřicetiletý Singh Gosa, který byl na místě zadržen.