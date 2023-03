Přivolaní strážníci pak prohrabali okolí. U zídky, kde si s oblibou dává dostaveníčka mládež, jich v křoví našli dalších 11!

Nikdo přitom nepředpokládá, že by náboje na místě byly dlouho a už vůbec ne, že by tam byly od války. V Denisových sadech se totiž scházejí nejen běžní Brňané a turisté, ale i narkomani a lidé napojení na podsvětí.

„Náhlé objevení střeliva na takto frekventovaném místě v centru Brna, je velmi překvapivé,“ řekl strážník Jakub Ghanem s tím, že i pro ně je výskyt munice záhadou. Střelivo po zaprotokolování převzali a odvezli k likvidaci pyrotechnici.

Podle informací Blesk.cz jde o náboje ráže 7,92 mm a délce 71 mm používané do dlouhých palných zbraní či kulometů, vyráběné už více než sto let v Rusku. Podobné střelivo ovšem vyvinula i německá armáda kolem roku 1900. Tamní střelci je nabíjeli a dodnes nabíjejí do svých mauserů.

VIDEO: Pyrotechnici našli před časem v centru Brna funkční munici z 2. světové války.

délka: 00:25.70 Video Video se připravuje ... Pyrotechnici našli v centru Brna funkční munici z 2. světové války Policie ČR