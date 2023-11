Zoufalý vrah Olivie Korbelové (†9) chce snížit trest: Na svobodu by se rád dostal dřív než v 70!

Gangster Thomas Cashman prostřednictvím právníka požádal soud, aby mu umožnil se znovu odvolat proti verdiktu, který ho za vraždu malé Olivie Prattové-Korbelové poslal minimálně na 42 let do vězení. První žádost o odvolání mu v červenci zamítli.

Obviněnému, který se nedávného jednání osobně nezúčastnil, se nelíbí, že podle rozsudku mu bude už dávno přes sedmdesát, než si bude moct požádat o propuštění na svobodu, informoval deník The Mirror.

Vrah sedí kvůli zabití dívky v rodinném domě v britském Liverpoolu. Cashman pronásledoval člena znepřáteleného gangu, ten ale vnikl do domu devítileté holčičky a její matky. Maminka maličké Olivie se svou dcerku snažila bránit do poslední chvíle. Když před Cashmanem zavírala dveře, schytala kulku do zápěstí. Malá Olivia mezitím stála bohužel za ní a kulka vystřelená Cashmanem ji zasáhla do hrudníku. Po několika hodinách po převezení do nemocnice byla Olivia prohlášena za mrtvou.

Cashmanův právník tvrdí, že soudkyně při vynášení rozsudku dávala příliš velkou váhu přitěžujícím okolnostem. Podle obhajoby je nadměrný trest příliš tvrdý a soudkyně prý nekladla dostatečný důraz na věk, kterého by Cashman dosáhl v době, kdy by mohl být propuštěn. Právní zástupce vraha nevinného děvčete dodal, že soudkyně také kladla přílišný důraz na Cashmanův „nedostatek projevené lítosti“.