Syny Renany odvlekl Hamás: Přes telefon slyšela chlapce prosit teroristy

Při útoku Hamásu v sobotu 7. října zemřely stovky nevinných lidí, další desítky padly do zajetí. Ozbrojenci do Pásma Gazy odvlekli i syny Renany Jacobové. Zoufalá máma doufá, že se její dva synové Yagel (12) a Or (16) vrátí domů. Spolu s dalšími dvěma matkami, jejichž děti jsou v zajetí, promluvila o osudném dni. „Byli vyděšení,“ uvedla s tím, že přes telefon slyšela, jak její nejmladší syn prosil, aby ho nebrali pryč.

Renana v sobotu 7. října byla zrovna mimo domov, když do kibucu Nir Oz v jižním Izraeli vtrhli ozbrojenci Hamásu. Doma zůstali její synové – dvanáctiletý Yagel a šestnáctiletý Or. Renaně se podařilo se svými chlapci spojit po telefonu. „Kluci mi řekli, že venku slyšeli výstřely a začala jsem se uklidňovat, že je to armáda, která přichází, aby je zachránila,“ uvedla podle informací BBC s tím, že to ale byli ozbrojenci Hamásu.

Yagel své mámě po telefonu řekl, že se do domu někdo vloupal. Oba dva chlapci byli vyděšení. Poslední, co po telefonu slyšela, bylo, jak její nejmladší syn prosí, aby ho nebrali. „Řekl, jsem příliš mladý. Prosím, neberte mě. Jsem příliš mladý,“ popsala hrůzný zážitek. O svých dětech už měsíc neslyšela.

Spolu s dalšími dvěma matkami se rozhodla promluvit o událostech, které na začátku října šokovaly celý svět. Renana odletěla z Izraele do Spojeného království, kde veřejně promluvila. Setkala se tam dokonce i s katarským velvyslancem. Právě Katar funguje jako prostředník ve vyjednávání mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás.

V Pásmu Gazy jako rukojmí skončily i děti Batshevy Yahalomiové. Ozbrojenci vtrhli do jejich domu, ovšem Batshevě a jejím dvěma dcerám se podařilo uprchnout. Nicméně v rukou Hamásu skončil její dvanáctiletý syn Eitan, jehož drží jako rukojmí v Pásmu Gazy. Jejího manžela Ohada teroristé zastřelili. „To bylo naposledy, co jsem viděla svého syna,“ uvedla s tím, že od té doby o něm neslyšela.

Na zprávu o svých milovaných čeká i Hadas Kalderonová, která přišla o pět členů rodiny. Hamás vzal jako rukojmí její dvě děti Erez (12) a Sahar (16) a také jejího manžela Ofera. Její mámu a neteř ozbrojenci zabili. „Nemám čas ani truchlit. Nešla jsem ani na pohřeb, protože musím bojovat za ty, co ještě žijí. Nic o nich nevíme. Byli drženi v tunelech hluboko pod zemí. Nevidí oblohu ani slunce a jsem si jistá, že jsou vyděšení,“ řekla Kalderonová.

22:00 Děkujeme za pozornost, kterou našemu online zpravodajství věnujete. Vše, co souvisí s dramatickým děním v Izraeli a Pásmu Gazy budeme sledovat zase od nedělního rána. 21:57 ! Izraelský premiér Bejnjamin Netanjahu odmítl sílící výzvy zemí světa k příměří v Pásmu Gazy. „Klid zbraní bude možný až po propuštění všech 239 rukojmích,“ řekl. 21:47 Prázdné postele – to je název instalace v Tel Avivu. V centru města je ode dneška 241 prázdných postelí, které znázorňují každého z rukojmích odvlečených 7. října teroristy z Hamásu. Na plochou svítí obří nápis „přiveďte je domů“. Zobrazit celý online