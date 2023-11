Rodina si myslela, že Emily (8) zemřela při útoku Hamásu: Holčička zřejmě padla do zajetí

V sobotu 7. října radikální hnutí Hamás provedlo několik koordinovaných útoků v pohraniční oblasti s Pásmem Gazy. Ozbrojenci vtrhli i do kibucu Be'eri. Emily Handová zrovna z pátku na sobotu přespávala u sousedů. Jak otec Emily Thomas Hand uvedl v rozhovoru pro americkou televizi CNN, když v sobotu brzy ráno uslyšel výstřely, okamžitě pomyslel na svou dcerku.

Ovšem do sousedního domu se nemohl dostat. Útok trval kolem dvanácti hodin a zemřelo při něm nejméně sto lidí. Poté, co byla rodina evakuována izraelskou armádou, čekala na zprávy o malé Emily. Trvalo dva dny, než přišla zdrcující zpráva. Emily útok nepřežila.

Thomas se v rozhovoru svěřil s tím, že když se dozvěděl o smrti své dcerky, propukl v pláč a pocítil úlevu. „Řekli: ‚Našli jsme Emily, je mrtvá.‘A já jen řekl: ‚Ano! Řekl jsem ano a usmál se. To byla ta nejlepší možnost,‘ “ řekl Thomas a dodal, že kdyby se prý Emily stala rukojmím Hamásu, bylo by to horší než smrt. „Jestli víte něco o tom, co dělají lidem v Gaze, je to horší než smrt,“ uzavřel tehdy.

Rodina nad ztrátou holčičky truchlila měsíc, než izraelské úřady přišly se zprávou, že Emily zřejmě nezemřela. Emily je podle informací britského deníku Daily Mail zřejmě držena jako rukojmí v Pásmu Gazy. „31. října nám řekli, že je vysoce pravděpodobné, že byla unesena,“ uvedla Natalie, sestra Emily. „Chci ti říct, že děláme všechno, abychom tě dostali domů. Víme, že jsi držena jako rukojmí. Máme tě moc rádi a chybíš nám,“ vzkázala své sestřičce. Kamarádka Emily a její rodina jsou pravděpodobně rovněž drženi jako rukojmí.

