Mrazivé svědectví z festivalu, na který zaútočil Hamás: Noam přežila ukrytá za mrtvolou svého přítele!

Na festival přijela Noam se svým přítelem Davidem už v 6:30 ráno. Měla v plánu zde prodávat své umělecké kousky a také si užít čas s přáteli. Nikdo z přítomných netušil, že se právě ocitl ve smrtelné pasti. Noam si se svým partnerem ještě stačila krátce naposled zatancovat. Jakmile se na obloze objevily rakety, myslela si, že jde o ohňostroje. Po krátké chvíli bylo však všem jasné, která bije. Raketové střely teroristické organice Hamás mířily přímo na ně.

Noam se svým přítelem utekli na parkoviště a doufali, že vše brzo skončí. Neskončilo. Hlídač festivalu je varoval, aby utekli, jinak by nemuseli přežít. Útočníci mezitím zablokovali příjezdové cesty tak, aby nikdo nemohl uniknout.

Společně se pak spolu s dalšími 14 lidmi schovala do velkého odpadního kontejneru. Všichni doufali, že jejich úkryt nikdo neodhalí a vše přežijí. Mezitím, co venku padaly granáty a střílelo se, psali svým příbuzným a blízkým a informovali je o své zoufalé situaci. David sdílel svou lokaci a všichni čekali, kdy útok skončí a přijde záchrana. Noam tvrdí, že izraelské armáda ani policie ale neodpovídala. Dále uvádí, že si jich teroristé zprvu vůbec nevšimli. Zaslechla, jak teroristé stříleli do jiného kontejneru, kde se také schovávali lidé.

Po nějaké době si však všimli dívky v jejich kontejneru. V tu chvíli Noam její partner řekl, ať se schová, co nejhloub. Dívka pak zaslechla střelbu a uvědomila si, že jedna z kulek zasáhla Davida. Slyšela prý jeho poslední vydechnutí. Bez úhony však nevyvázla ani Noam. Postřelili ji do boku a do nohy, což způsobilo i velkou ztrátu krve.

„Když se přiblížili ozbrojenci z Hamásu, David mě vzal a hodil mě do zadní části kontejneru a řekl mi, abych se dostala, co nejhlouběji a schovala se. Jeden z nich skočil dovnitř a zakřičel ‚Alláhu Akbar' a pak vybuchla bomba. Začali nepřetržitě střílet. Byla to ruská ruleta, kdo dostane kulku,“ popisuje Noam ve videu zveřejněném v článku na serveru Daily Mail.

Ze 16 lidí přežila pouze ona a další tři lidé. Celkově na festivalu Supernova zemřelo přes 270 lidí.