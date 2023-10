Nejšílenější příběh z izraelského festivalu smrti: Dor srazil autem teroristu a zachránil několik lidí

Na letošní ročník hudebního festivalu Supernova, který začal 6. října v kibucu Re'im nedaleko Pásma Gazy, účastníci do smrti nezapomenou. Aspoň, ti kteří přežili... Namísto oslav lásky, jednoty a židovského svátku Sukot (podzimní biblický poutní svátek, který trvá sedm dní, pozn. redakce) se akce změnila po vpádu radikálního palestinského hnutí Hamás v krvavou řež a boj o holý život.

„Všechno bylo úžasné až do zhruba šesti hodin ráno. Pak jsme viděli stopy raket vystřelujících do vzduchu. Hudba se zastavila a všichni zpanikařili. Lidé začali utíkat, někdo ležel na podlaze. Byl to naprostý chaos,“ popsal pro deník The Daily Mail přeživší izraelský masér Dor Kapah.

Zachraňoval civilisty

Po pár chvílích si Dor všiml, jak jsou přibližně 400 metrů od něj teroristé. Uvědomil si, že je ve svízelné situaci. Pokud v areálu zůstane, teroristé ho zastřelí nebo unesou. Pokud se bude snažit rychle odjet, může na Hamás narazit po cestě a zemřít i tak. „Kamarád z nedalekého kibucu mi říkal, ať nikam nejezdím, že jsou všude plné ulice teroristů,“ pokračoval ve vyprávění Izraelec.

Lidé před teroristy utíkali. | Instagram.com/dor_kapah_massage

Během pár chvil si Dor společně s pár účastníky zabalili věci. V nedalekém křoví skupina objevila opuštěný obrněný jeep, patřícímu zřejmě izraelským obranným silám (IDF). U vozu byla i útočná puška. Dor začal se skupinkou v jeepu ujíždět a po cestě nabíral další účastníky festivalu, kteří si útěkem z areálu chtěli zachránit život.

Střelili mě do hlavy!

„Viděl jsem lidi, kteří k nám běželi od východů, a za nimi skupinu 30 až 40 teroristů, kteří stříleli. Lovili je jako kachny,“ šokoval Dor. Po několika minutách si Izraelec společně se spolujezdci myslel, že Hamásu uprchli a jsou v bezpečí. Začali obvolávat své rodiny, ale vyhráno ještě neměli. Po pár vteřinách se ozvalo dunění motorek a za nimi se objevili teroristé v náklaďácích.

Dor se snažil před členy Hamásu ujet, teroristé na jeho vůz neustále stříleli. Kabinu obrněného jeepu zasáhly kulky a někteří z pasažérů byli zraněni. „Střelili mě do hlavy!“ vykřikl jeden z Izraelců. „Drž si tu ránu a pevně ji zmáčkni!“ křičel na zraněného muže Dor, zatímco kličkoval s vozem plným lidí, aby unikl střílejícím teroristům.

Terorista zasáhl jednoho z civilustů. | Instagram.com/dor_kapah_massage

Jeden z členů Hamásu Jeep dojel. „Terorista se mi podíval do očí a křičel: ‚To je Žid - zabij toho Žida!'“ uvedl Dor. Když terorista sahal po zbrani, Dor do jeho motorky vrazil autem a útočník odlétl kamsi do příkopu. Po několika minutách dojel Dor do kibucu Be'eri. Tam se celá posádka vozidla rychle ukryla v prostorách veřejných toalet, kde ve strachu o život strávili šest hodin, než teroristé vesnici opustili.

22:53 Vážení čtenáři, tímto se s vámi pro dnešek loučíme. Děkujeme za pozornost a ve zpravodajství budeme pokračovat zase zítra. 22:32 Jednání mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás za zprostředkování Kataru pokračují navzdory vystupňování izraelských útoků na Pásmo Gazy. Agentuře Reuters to dnes sdělil zdroj obeznámený s rozhovory, jejichž cílem je zmírnění konfliktu. Rozhovory nebyly přerušeny, ale probíhají „mnohem pomalejším tempem“ než před eskalací, řekl zdroj, který si vzhledem k citlivosti záležitosti přál zůstat v anonymitě. Katar, který je bohatým producentem zemního plynu, vede otevřený dialog s Izraelem i s Hamásem. Výsledkem těchto kontaktů dosud bylo propuštění čtyř rukojmích zadržovaných palestinským hnutím – dvou izraelských žen a dvou Američanek. Katarští zprostředkovatelé naléhají na Hamás, aby urychlil tempo propouštění rukojmích, aniž by očekával izraelské ústupky, napsal tento týden Reuters s odkazem na své zdroje. 21:38 ! Šéf Hamásu Jahjá Sinvár je ochoten okamžitě vyměnit židovské rukojmí zadržované jeho hnutím za všechny palestinské vězně v Izraeli. Dnes to uvedl podle agentury AFP. Pro vedení Izraele, na jehož premiéra Benjamina Netanjahua naléhají rodiny zadržovaných, je osvobození rukojmích jednou z priorit současné vojenské operace. Tu izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy poté, co Hamás 7. října napadl jih Izraele. Bojovníci Hamásu podle izraelských úřadů zabili 1400 lidí a do Gazy odvlekli přes 220 rukojmích. Při odvetných izraelských náletech v Pásmu Gazy podle palestinských úřadů zahynulo více než 7700 lidí. V noci na dnešek Izrael zahájil další fázi války ve formě pozemní operace v Gaze. Sinvár řekl, že je připraven „okamžitě“ přikročit k výměně rukojmích držených jeho hnutím za „všechny Palestince“ vězněné Izraelem. „Jsme připraveni okamžitě uskutečnit výměnu za účelem propuštění všech vězňů z věznic sionistického nepřítele výměnou za všechny rukojmí v rukou hnutí odporu,“ prohlásil šéf Hamásu. Zobrazit celý online