Ženy v první linii bojů proti Hamásu! Zohar přežila útok na festivalu, Moriah Hamás zabil kamarádku

Jak uvedl britský deník Daily Mail, nejméně sto lidí odcestovalo z Velké Británie do Izraele, aby se přidalo k armádě do boje proti radikálnímu hnutí Hamás. Do letadla z Británie do Izraele nastoupila i jednadvacetiletá Moriah Mencerová. Ta se rozhodla vstoupit dobrovolně do armády poté, co se dozvěděla o osudu své kamarádky Tiferet Lapidotové (†23), která byla na hudebním festivalu SuperNova.

Později její blízcí zjistili, že na festivalu zemřela. „Nemůžu stát nečinně stranou,“ uvedla drobná dívka, která ukončila dvouletou službu v armádě před pěti měsíci. V době útoku Hamásu byla v Británii na návštěvě a plánovala, že bude cestovat. Chtěla navštívit Austrálii, Thajsko a Jižní Ameriku. Místo toho oblékla armádní uniformu a chopila se zbraně.