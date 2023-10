Mayu (21) unesli teroristé z Hamásu: Chci domů, prosí zraněná Izraelka na videu

Mezi zajatými rukojmími z izraelského hudebního festivalu je podle zahraničních médií i jednadvacetiletá Maya Shemová. Radikální palestinské teroristické hnutí Hamás zveřejnilo nahrávku, na které dívka s obvázanou rukou tvrdí, že je o ni postaráno. Na videu ale zároveň prosí o to, aby se co nejdříve mohla dostat ke své rodině.

V izraelském kibucu Re'im nedaleko Pásma Gazy začal 6. října hudební festival Supernova. Událost měla být oslavou jednoty, lásky a židovského svátku. Namísto toho se událost po vpádu teroristického hnutí Hamás stala symbolem krutosti a krveprolití.

Palestinští radikálové zabili tisíce lidí, více než 260 účastníků akce popravili a další stovky lidí unesli. Mezi unesenými je i Maya. Ta se objevila ve videu, které Hamás zveřejnil na sociální síti Telegram.

„Ahoj, jsem Maya Schemová ze Shohamu a je mi 21 let. Momentálně jsem v Gaze. Dostala jsem se sem v sobotu brzy ráno ze Sderotu. Mám vážné zranění na ruce. Podstoupila jsem v nemocnici v Gaze tříhodinovou operaci. Starají se o mě, dávají mi léky, všechno je v pořádku. Žádám jen, abyste mě co nejdříve přivezli domů k rodičům, k sourozencům. Dostaňte mě odsud co nejdřív, prosím,“ zoufá si vyděšená a slabá dívka na zveřejněných záběrech.

Podle Izraelských obranných sil (IDF) se Hamás videem snaží maskovat své činy. „Ve videu se Hamás snaží prezentovat jako humanitární organizace, zatímco je to vražedná teroristická organizace odpovědná za vraždy a únosy nemluvňat, žen, dětí a starých lidí,“ míní IDF.

Pravost videa nelze ověřit

Záběry s Mayou jako rukojmí jsou první, které radikální hnutí od počátků útoků v Pásmu Gazy na sociálních sítích sdílelo. Zda je ale video pravé a Maya je stále naživu, není zatím jisté. Podle deníku The Jerusalem Post pravost záznamu zatím nepotvrdila Miina rodina, ani žádný z izraelských vládních či bezpečnostních činitelů. Mohlo by se tak jednat o palestinskou propagandu.

