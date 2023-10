Masakr Hamásu na festivalu: Snoubenci vyfotili svůj „poslední“ polibek, táta zůstal sám na dcerku (6 měs.)

O život na festivalu v Negevské poušti bojovali i snoubenci Amit Barová a Nir de Jorno. Poté, co na festival pronikli ozbrojenci hnutí Hamás, s ostatními účastníky začali utíkat o život. „Utíkali jsme jako ovce na porážku, utekli jsme do polí. Když jsem ti řekla, že nemám sílu, řekl jsi mi, že nemáme na výběr a že musíme pokračovat,“ uvedla v příspěvku na sociální síti instagram Amit s tím, že lidé utíkali, zatímco ozbrojenci kroužili kolem na motorkách a do bezbranných lidí stříleli.

„Schovávali jsme se ve křoví. Teroristé projíždějí a střílejí a my děláme vše pro to, abychom byli ticho,“ popsala otřesné chvíle. Právě v tu chvíli vznikla fotografie, která dojala celý svět. „Najednou ses rozhodl udělat si selfie, téměř jsem se naštvala, nechápala jsem, co to s tím má teď společného, ale řekla jsem si, že aspoň když zemřeme, bude mít naše rodina vzpomínku, že jsme se milovali do poslední chvíle. Chránil jsi mě svým tělem,“ dodala Amit.