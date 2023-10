Zaměstnanci Nike oplakávají oblíbené kolegy: Manžele zabilo uvolněné dřevo z valníku!

Christian a Michelle Deatonovi byli manželé 21 let. Kromě společných koníčků, jako byl sport a cestování, spolu trávili čas i v práci jako kolegové. Oba totiž pracovali pro jednu z nejvýdělečnějších módních značek, americký Nike. V minulém týdnu se manželé vydali na plánovaný cyklo výlet do Napa Valley. Po cestě ale došlo k tragické nehodě. Kamionu, který cyklisty předjížděl, se uvolnila část zabaleného dřeva. Christian zahynul na místě, jeho žena zemřela Michelle po převozu do nemocnice.