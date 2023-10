Tvrdý protiúder Izraele po útocích Hamásu: Lidé z Gazy nemají kam jít, při bombardování přišli o domovy

Ozbrojený konflikt mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem je zbytečným šokem pro světovou ekonomiku, který by v případě rozšíření mohl centrálním bankám v řadě zemí zkomplikovat snahu potlačit inflaci, aniž by se hospodářství dostalo do recese. Uvedl to dnes prezident Světové banky (SB) Ajay Banga.

„Je to humanitární tragédie a ekonomický šok, který nepotřebujeme,“ řekl Banga agentuře Reuters na okraji podzimního zasedání SB a Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Marrákeši. Dodal nicméně, že bezprostřední hospodářské dopady izraelsko-palestinského konfliktu jsou mírnější než v případě ruské invaze na Ukrajinu, protože konflikt nemá vliv na vývoz ropy, obilnin a hnojiv.