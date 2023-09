Skandál na základní škole v Milovicích. Na školním výletě se opil žák i jeho učitel

Obrovský skandál řešila před prázdninami Základní škola Juventa v Milovicích na Nymbursku. Hlavní roli v něm sehrál učitel Dušan Kováčik, který je zároveň radním města pro školství. Celý příběh se odehrál na výletě od 14. do 17. června. Po návratu z něj si o alkoholovém dýchánku začala šuškat celá škola, poté si stěžoval jeden z rodičů, a tak vše začalo řešit i vedení školy.

„Z interního šetření vyplynulo, že čtyři žáci 9. ročníku požili alkoholický nápoj, který jim zakoupily dospělé osoby, které byly s našimi žáky v kempu,“ popsal v dopise pro Českou školní inspekci, který má Blesk k dispozici, ředitel školy Jaroslav Minařík. V něm dále popsal i prohřešek kolegy.

„V případě pana Kováčika bohužel došlo také ke konzumaci alkoholického nápoje na výletu. Toto beru jako závažné porušení pracovní kázně a určitě to není příkladné chování pedagoga školy. Pan učitel obdržel vytýkací dopis spojený s finančním postihem,“ napsal. Ředitel byl při volbě trestu sám v pasti. Jeho podřízený je totiž zároveň nadřízeným. Kováčik je v Milovicích radním pro školství, tedy osobou, která má významný vliv na výběr ředitelů škol zřizovaných městem.

Starosta: Na funkci to nemá vliv

Blesk požádal o komentář za zřizovatele starostu města Milovice Milana Poura (58, ANO). „Radní Kováčik mě o situaci informoval. Je mi známo, že to bylo řešeno na ZŠ Juventa v rovině pracovněprávní. Po vyhodnocení informací bylo jasné, že to nemá vliv na výkon funkce radního,“ napsal Blesku. Ředitel školy Jaroslav Minařík do uzávěrky nereagoval.

Jen jsme neuhlídali žáka…

Blesk požádal učitele Dušana Kováčika o vysvětlení, proč s žáky pil alkohol. „Na školním výletě jsme neuhlídali jednoho žáka, který požil alkohol, a právě za to jsme dostali vytýkací dopis. Alkohol mu dali nějací lidé v kempu, kde jsme byli ubytovaní. Není to ale nic, co by mělo být velkou kauzou. V podstatě to škola řešila na anonymní udání,“ řekl. Když jsme zopakovali otázku, zda pil i on, řekl: „Ne, já jsem byl potrestaný jen za neuhlídání žáka.“