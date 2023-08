Kozoroh

Milí Kozorozi, ode dneška si dávejte pozor na to, co vypustíte z úst a rovněž se nepouštějte do rizikových aktivit. Bohužel už nejste v tak dobré kondici a potřebujete se zklidnit. Vaše sebevědomí vyrostlo až moc vysoko, což vám přivodí problémy.