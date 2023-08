Seniorka (74) opakovaně znásilňovala náctiletého studenta: Hrozí jí až 600 let za mřížemi

Bývalá učitelka byla shledána vinnou ve všech 25 bodech obžaloby, dle které pravidelně zneužívala jednoho ze svých studentů. Na konci října soud rozhodne o jejím trestu. Dle prokurátora by se mělo jednat o stovky let.

Anne N. Nelson-Kochová dlouhá léta učila na soukromé škole v okrese Monroe ve Wisconsinu. Na konci své kariéry spáchala závažný trestný čin. Během školního roku 2016–2017 několikrát sexuálně zneužila svého čtrnáctiletého žáka. V té době jí bylo 67 let.

Soudní proces trval několik dní a přizvána byla i oběť incidentu. Po jeho skončení zasedla porota, aby jednala o závěrečném verdiktu. Její členové se po pěti hodinách jednání shodli na vině obžalované. „Jsem porotě velmi vděčná za její odhodlání dobrat se pravdy,“ řekla médiím asistentka okresního prokurátora Sarah M. Skilesová.

Žena soudce požádala, aby Nelson-Kochovou ponechal ve vazbě až do vynesení rozsudku. Této žádosti však soud nevyhověl a obžalovanou propustil na svobodu. Do 27. října, kdy by měl být vynesen konečný rozsudek, bude kontrolována pomocí GPS zařízení. Seniorce hrozí trest ve výši až 600 let strávených za mřížemi.