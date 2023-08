Záhada na Havaji: Dům z ohnivého pekla vyvázl bez úhony! Jak je to možné?

Ničivý požár na havajském ostrově Maui si vyžádal desítky obětí a sežehl stovky domů. Co do počtu mrtvých je oheň na exotickém ostrově nejhorším požárem v USA za posledních sto let. Plameny zpustošily především historické město Lahaina. Z turisticky oblíbeného místa zbylo jen spáleniště. Ovšem jeden z domů na pobřeží jako zázrakem zůstal nedotčen! Plamenům odolal i katolický kostel. Jak je to možné?

Požár na Havajském ostrově Maui si vyžádal nejméně 96 obětí na životech. Podle havajského guvernéra Joshe Greena může ale bilance ještě zásadně vzrůst. Co do počtu mrtvých je tak oheň na Maui nejhorším požárem v USA za posledních 100 let.

„Bude to jistě nejhorší přírodní katastrofa, která kdy Havaj potkala. Nyní se soustředíme na to, abychom propojili lidi, jakmile to bude možné, zajistili jim ubytování a zdravotní péči,“ sdělil havajský guvernér Josh Green, který se v sobotu vydal do zpustošené Lahainy.

Místo města spáleniště

Videa a snímky z ostrova zachycují rozsah zkázy. Z turisticky oblíbeného města, které leží na západním pobřeží Maui, zůstalo obrovské spáleniště. Stovky domů plameny spálily do základů. Některé domy však jako zázrakem vyvázly.

Jedním z nich je zelenobílý dům, který leží na pobřeží. Všechny budovy kolem něj pohltily plameny a srovnaly je se zemí. Ovšem domek s červenou střechou zůstal bez úhony, a to dokonce i včetně pozemku kolem něj, který se stále zelená.

Nedotčený dům

Německý deník Bild zjišťoval, jak k něčemu takovému mohlo dojít. Exprezident Spolkové agentury pro technickou pomoc a bývalý vedoucí berlínských hasičů Albrecht Broemme (70) uvedl, že dům pravděpodobně vyvázl díky příznivým větrným proudům. Vítr zřejmě plameny před domem stočil jiným směrem, díky čemuž budova zůstala nedotčená.

Dalším symbolem katastrofického požáru se stal katolický kostel, který zůstal zachován. „Pro náš je to jako zázrak. Když jsme viděli zprávy a viděli, jak se nad městem tyčí kostelní věž, byl to skvělý pohled,“ uvedl farář Terrence Watanabe pro server Catholic News Agency.