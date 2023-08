Smrt výtvarnice Radany Bartůňkové (†47): Zemřela autorka alternativního písma Comenia Script

Ve věku 47 let zemřela výtvarnice, grafička a matka dvou dětí Radana Bartůňková (za svobodna Lencová), autorka alternativního písma Comenia Script.

„V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás po těžké nemoci v tichosti opustila naše milovaná Radana Bartůňková, roz. Lencová,“ uvádí parte, které rodina zveřejnila na facebooku. Po Bartůňkové truchlí (nejen) manžel Ondřej a děti Mariana a Eliáš.

Comenia Script je písmo, které se učí v několika stovkách základních škol v Česku. Začínalo se s ním přitom v roce 2010 pilotním testováním ve 33 školách.

„Comenia script je velice jednoduché, moderní a praktické písmo, které odráží individuální tendence každého žáka. Ten si tak může písmo přizpůsobit svým potřebám. Comenia script zohledňuje například psaní dysgrafiků, leváků či různě handicapovaných, a také žáků bilingvních,“ uvedlo ministerstvo školství v roce 2012, když alternativní podobu písma povolovalo.

Comenia Script je ve srovnání s běžným psacím písmem jednodušší. Je to znát zejména na tvarech velkých písmen, které jsou podobné spíše tiskací abecedě.

Autorka písma byla ráda, že se novinka do škol šířila postupně. „Čím dál více se o tom školy dozvídají. Tím, jak je jich více, mají učitelé větší šanci to někde vidět v praxi. Myslím, že to bude pokračovat,“ uváděla v minulosti Bartůňková. Rychlejšímu rozšíření podle ní bránila určitá míra konzervatismu škol i rodičů. Limitem bývala i vyšší cena učebních materiálů.

Česká školní inspekce před časem zjistila, že pokud se Comenia Script ve škole vyučuje, zpravidla také v některých třídách nebo ročnících probíhá paralelně výuka běžného psacího písma. Školy, které ho používaly, s ním byly v drtivé většině případů spokojeny. Negativní postoj mělo jen 3,7 procenta ředitelů.

Comenia Script dlouhodobě kritizoval kulturolog a předseda České grafologické komory Jan Jeřábek. V ozhovoru pro Mladou frontu Dnes uvedl, že nespojité písmo má negativní dopad na dětskou psychiku, a navíc je prvním krokem k zániku rukopisu. Objevila se také kritika, že nový typ písma ve srovnání s klasickým méně rozvíjí jemnou motoriku. Psycholog Václav Mertin ale tyto výtky považova za neopodstatněné, protože psaní není jedinou aktivitou dítěte.

Školy si mohou vybrat, jaké písmo budou vyučovat. Nemusí být ve všech třídách stejné. Už není potřeba písemný souhlas rodičů. Stačí, když to má škola uvedeno ve svém vzdělávacím plánu. Děti, které píšou Comenia Scriptem, se učí číst i běžné psací písmo.