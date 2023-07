Chlapec (10) málem zemřel poté, co hasil žízeň vodou: Kolik jí vypil?!

Klučina při oslavách 4. července dováděl venku se svými bratranci. Teplého počasí si užívali běháním a skákáním na trampolíně. Ray poté dostal žízeň a utíkal si domů pro pití. Později se zjistilo, že chlapec asi za hodinu vypil šest lahví vody.

Během hodiny Ray ztratil schopnost ovládat své motorické funkce a nemohl se hýbat. Situace se neustále zhoršovala a Rayovi rodiče pro britský deník Daily Mail vypověděli, že působil, jako by byl opilý, na drogách nebo mentálně postižený.

Chlapce tedy převezli do dětské nemocnice Prisma Health, kde hochovi pomocí testů zjistili, že utrpěl „intoxikaci vodou“. Ledviny nedokáží zvládnout velké množství vody najednou, což má za následek klesnutí sodíku v krvi na kriticky nízkou hladinu.

„Ray dostal něco, co mu pomáhalo co nejčastěji močit, aby ze sebe dostal přebytečnou tekutinu,“ objasnila situaci Stacey, Rayova maminka. „Nikdy by nás nenapadlo, že by to mohlo být takhle vážné,“ dodala.

Po několika dalších procedurách včetně regulace krve obnovenými hladinami sodíku a draslíku se chlapec probudil. „Kde to jsem? Co se stalo?“ byla jeho první slova. Nyní se Ray již plně zotavil a nemá žádné dlouhodobější následky. Rayovi rodiče doufají, že neštěstí může nyní sloužit jako varování pro ostatní, aby si dávali pozor, kolik vody jejich děti pijí.