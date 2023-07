Bývalý pracovník varoval před ponorkou smrti: Kvůli egu zabije sebe i ostatní, napsal o svém šéfovi!

Zkáza ponorky Titan zasáhla celý svět. Do turistického miniplavidla společnosti OceanGate nasedlo pět cestujících, aby se vydali k vraku zaoceánského parníku Titanik. Z cesty se už ale nevrátili. Všichni členové posádky zahynuli při implozi. Při ponoru zemřel i šéf společnosti Stockton Rush.

Obavy o bezpečnost

Na bezpečnost ponorky si podle zjištění listu The New Republic v minulosti stěžoval firemní zaměstnanec. David Lochridge, bývalý pilot ponorek a v té době ředitel námořních operací, vyjádřil v roce 2018 podle soudních dokumentů obavy týkající se bezpečnosti ponorky.

Zodpovídal tehdy za zajištění bezpečnosti všech členů posádky a klientů a odmítl dát zelenou testům prvních modelů ponorky s posádkou kvůli obavám o bezpečnost. Poukázal mimo jiné na to, že stroj není schopen sestoupit do tak extrémní hloubky, v níž se nachází vrak Titaniku. Ten je od svého ztroskotání v roce 1912 na dně oceánu v hloubce kolem 3800 metrů.

Lochridge pro společnost pracoval mezi lety 2015–2018 a podle informací britského deníku Daily Mail vyjadřoval znepokojení nad bezpečností ponorky již během stavebního procesu. Své obavy vyjádřil v e-mailu, který odeslal svému spolupracovníkovi. „Nechci být škarohlíd, ale mám velké obavy, že zabije sebe i ostatní ve snaze nahnat si ego,“ napsal údajně Lochridge o Rushovi. „Dokud nebudou přijata a uzavřena vhodná nápravná opatření, neměl by být Titan obsazen během žádné z nadcházejících zkoušek,“ trval na svém Lochridge. „Ta ponorka je věc čekající na nehodu,“ dodal. Posléze dostal výpověď.

Samozvaný inovátor

Společnost OceanGate jej ještě k tomu zažalovala za vyzrazení důvěrných informací o ponorce. V reakci na to podal protižalobu, v níž tvrdil, že byl propuštěn, protože na bezpečnostní problémy upozornil. Právní spor podle The New Republic skončil dohodou.

Generální ředitel OceanGate Stockton Rush nicméně před kamerou v minulosti připustil, že v rámci inovací porušil řadu pravidel. „Chci, aby si mne lidé pamatovali jako inovátora... porušil jsem nějaká pravidla, abych tohle vyrobil. Myslím, že jsem je porušil na základě logiky a dobře navržené konstrukce, karbonová vlákna a titan se nepoužívají, ale já to udělal,“ řekl.