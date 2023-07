Výpověď vedoucího pátrací skupiny po ponorce Titan: Byla tam spousta emocí, sdělil se slzami v očích!

Pátrací akce, která nemá obdoby. Tak mnozí mluvili o misi, kdy se několik dní v Atlantiku pátralo po ztracené ponorce Titan. Ta se s pěti pasažéry potopila 18. června k vraku slavné výletní lodi Titanik, po necelých dvou hodinách ale přestala komunikovat.

Přál jsem si, aby ten hovor nikdy nenastal

Do záchranné mise byl zapojen i Edward Cassano, šéf společnosti Pelagic Research Services. Ten na páteční tiskové konferenci v Buffalu ve státě New York novinářům popsal, jak celá akce probíhala. Když je s prosbou o pomoc kontaktovala společnost provozující plavby k vraku Titaniku, byli připraveni. „Přál jsem si, aby k tomu hovoru nikdy nedošlo, ale chtěli jsme být připravení, pokud by taková varianta nastala,“ řekl Cassano.

Do akce bylo použito i dálkově ovládané vozidlo Odysseus. To však 22. června nalezlo už jen trosky ponorky. Plavidlo implodovalo a členové posádky neměli šanci přežít. Když tragický závěr pátrání Cassano popisoval, na jeho tváři se objevily slzy. „Je tu spousta emocí,“ přiznal v emotivní výpovědi šéf Pelagic Research Services.

Motivovala je vášeň

Novináři se na tiskové konferenci Cassana ptali i na to, co si ze svých zkušeností s hlubokomořským výzkumem myslí o plavbě ponorky Titan, která byla před svým vyplutím mnohokrát kritizována za nedostatečnou bezpečnost. „Myslím, že posádku motivovala hlavně vášeň a radost z toho, že se mohou zúčastnit průzkumu,“ uvedl šéf Pelagic Research Services.

Na palubě Titanu se nacházel britský miliardář a známý cestovatel Hamish Harding, šéf společnosti OceanGate Stockton Rush, námořník a velký expert na Titanic Paul-Henry Nargeolet, pákistánsko-britský miliardář Shahzada Dawood a jeho devatenáctiletý syn Suleman.