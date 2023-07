Miliardáři zemřeli při ponoru k Titaniku: Co prožívali před smrtí?!

Rodina Dawoodových odletěla z britského hrabství Surrey do Toronta 14. června. Tam měli následně přestoupit na navazující let do města St. John's, kde se měli připojit k domluvené expedici. Jejich let byl ale zrušen, a rodina tak musela v Torontu zůstat o den déle.

„Tehdy jsme se docela báli. Co když nám zruší i další let a my to nestihneme? Při zpětném pohledu si samozřejmě přeji, aby se to stalo,“ vzpomínala Christine Dawoodová pro deník Daily Mail.

Ta měla být jednou z pasažérek ponorky Titan, která 18. června vyplula do hlubin směrem k vraku slavné výletní lodi Titanik. Žena však přenechala své místo synovi Sulemanovi. Se synem byl na palubě i Christinin manžel Shahzada, podnikatel s pákistánskými kořeny. Ten se k vraku slavné lodi velmi těšil.

„Byl jako třesoucí se batole. Ten den to bylo dobré ráno,“ vzpomíná na jeho nadšení Dawoodová. V neděli 18. června viděla společně s dcerou Alinou (17) svého manžela Shahzadu a syna Sulemana naposledy.

Smrt nastala během pár okamžiků

Necelé dvě hodiny po ponoru Titanu došlo k přerušení spojení. Krátce poté začala americká a kanadská pobřežní stráž po zmizelém plavidle pátrat. Na palubě byli kromě Dawoodových i šéf OceanGate Expeditions Stockton Rush, britský dobrodruh Hamish Harding a francouzský znalec Titaniku Paul-Henri Nargeolet. Nikdo z nich plavbu bohužel nepřežil. O čtyři dny později byly americkou pobřežní stráží nalezeny trosky ponorky, která v hlubinách implodovala.

Podle odborníků posádka zemřela během několika okamžiků a zřejmě si ani nestihli uvědomit, že se s plavidlem pod vodou něco děje. Christine Dawoodová popsala, co zřejmě pasažéři Titanu dělali v posledních chvílích svého života.

Dieta a teplé oblečení

„Před tím než ponorka implodovala, poslouchali staženou hudbu v naprosté tmě a malým oknem pozorovali bioluminiscenční tvory, kteří se vyskytují v hlubinách,“ prozradila žena. Podle její výpovědi se museli pasažéři před vstupem do ponorky také pořádně teple obléknout, aby v hloubce několika tisíc metrů nenachladli. Před plavbou také museli držet dietu a nesměli pít kávu.