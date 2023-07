Máma se s dětmi vrhla do Macochy: Není jediná! Tajemná propast sebevrahy přitahuje

Páteční odpolední slunečné počasí zničila tragická zpráva o pádu mladé ženy a dvou dětí do propasti Macocha. Podle svědkyně šlo o dvě malé děti, z toho jedno bylo batole. Matka seděla u nedalekého stánku, poté se přesunula k zábradlí a skočila.

„Později jsem od horního můstku zpovzdálí slyšela hodně silný dětský pláč a křik. Pak vyběhl číšník a ještě někdo. Křičel: Paní, nedělejte to, nedělejte to! A pak zazněl další výkřik,“ popsala otřesné okamžiky svědkyně.

Na místo krátce poté vyrazila záchranná služba a policie, která na místo vyslala dva vrtulníky. Nikomu už ale nebylo pomoci. „Motiv události tušíme, ale v tuto chvíli je stále předmětem vyšetřování,“ doplnil policista Pavel Šváb.

Více jak 85 mrtvých

Propast Macocha je ve své suché části hluboká 138,4 metru. Zřejmě i kvůli takové hloubce, do které sebevrazi skáčou, všechny přitahuje. Krom toho je zároveň jednou z nejvyhledávanějších atrakcí v České republice.

Nejsou tomu ani dva roky, co do propasti skočila 5. ledna 2021 39letá žena. Svůj život ukončila také o 14 dní později o deset let starší nešťastnice. Nejčastěji si sebevrazi vybírají ke skoku Horní můstek, na který je nejlepší přístup.

V roce 2000 objevili potápěči v jezírku šest let starou mrtvolu, i ta patřila sebevrahovi. Podobně tomu bylo o deset let později, kdy bylo objeveno tělo cyklisty. Také on skočil do hlubin propasti.

Od počátku 30. let minulého století v národní památce skončilo svůj život více jak 85 lidí, avšak oficiální statistika neexistuje. Sebevrazi nejčastěji končí na takzvaném kameni sebevrahů Macocha.

Urologa dohnala rakovina

Jedním ze známých případů tragické sebevraždy je skok brněnského urologa. Arne R. v srpnu 2012 skočil do propasti kvůli rakovině slinivky břišní, která ho dohnala ve 46 letech. Svůj život ukončil pouhé čtyři dny před začátkem léčby. I on si vybral horní můstek propasti Macocha

Nic nepomůže

Ochránci přírodních památek mají navíc svázané ruce, jedinečný přírodní útvar nejde oplotit. Jde o jedinečný přírodní útvar, nelze do něj zasahovat, například stavbou bariér a plotů. To je nemyslitelné. Navíc pokud někdo přijede se sebevražedným úmyslem, stejně mu v tom nikdo nezabrání,“ popsal před lety zástupce vedoucího CHKO Antonín Tůma.