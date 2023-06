Čtrnáctiletý chlapec znásilnil dívenku (9)?! Francii pobouřil otřesný případ

Prokuratura v Lille v pátek poslala do vyšetřovací vazby čtrnáctiletého chlapce, jehož podezírá ze znásilnění devítileté dívky. Chlapec údajně v pondělí ve městě Tourcoing na severu Francie dívce ukradl kolo, ta ho ale pronásledovala. Plačící dívku pak v parku našli kolemjdoucí, kterým se svěřila. Po dvou dnech pátrání na základě záznamů z bezpečnostních kamer policie identifikovala zadrženého, informoval deník Le Figaro .

Dívka spolu se svou o tři roky mladší sestrou jezdila na kole před restaurací, kterou provozuje jejich otec v centru stotisícového města Tourcoing. Kolem sedmé hodiny přišel chlapec, který jí sebral kolo a utekl. Dívka ho pronásledovala dva kilometry, až do stromové aleje. Tam po ní údajně zloděj žádal orální sex výměnou za navrácení kola. Když dívka odmítla, tak ji chlapec dle jejího svědectví napadl a znásilňoval, než se jí po téměř hodině podařilo utéct.

Chlapec dosud neměl žádné střety s policií. Ve středu večer po zadržení byl umístěn do cely předběžného zadržení, v pátek byl přesunut do vyšetřovací vazby v nápravném zařízení pro nezletilé. Prokuratura v Lille ho obvinila ze znásilnění osoby mladší 15 let.