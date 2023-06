Dojemné vzkazy pro znásilněnou herečku Karolínu: Prošla si peklem, myslela i na sebevraždu.

Sexuálního násilí se na Karolíně dopustil majitel restaurace, kterou osudného večera navštívila. „Bylo to pro mě extrémně ponižující. Probrala jsem se na špinavé podlaze v místnosti bez oken. Ležela jsem tam jako kus masa se staženýma kalhotama pod zadkem a nebyla jsem vůbec schopná si uvědomit, co se to děje,“ statečně popsala v rámci výpovědi při jednání se senátory 28. března, které pořádal spolek Bez trestu. Karolína nakonec sebrala veškerou svou sílu, začala se s pachatelem prát a utekla.