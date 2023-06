Detaily tragické nehody ve Strekově: Hasič popsal neúspěšné oživování malé Sofinky (†8)

V neděli 11. června po poledni došlo u slovenské obce Strekov k obrovské tragédii. Auto, ve kterém cestovala celá rodina, zatím z neznámých příčin přejelo do protisměru, kde se střetlo s dalším vozem. Havárii nepřežil táta Marek, jeho těhotná manželka Eva ani jejich malá dcerka. Hasič Oliver Daniš (29) popsal, že šlo o jeden z nejobtížnějších zásahů v jeho životě.

Proč přesně Marek (†37) přejel do protisměru není jasné. Podle soudního znalce ale nebrzdil a jel vysokou rychlostí. Blízcí nechápou, co se mohlo stát. Po vážné nehodě zemřela téměř celé jeho rodina. Přežil jenom roční syn Timon, který skončil v nemocnici. Posádka druhého vozu utrpěla lehčí zranění. Řidič (56) a jeho spolujezdkyně (65) byli převezeni do nemocnice.

Svědkyně hrozné havárie uvedla, že holčičku se záchranáři ještě snažili oživit, ale marně. „Chlapečka svědci vyndali z dětské sedačky na zadním sedadle a dokud nepřijeli záchranáři, dali ho nějaké paní do náručí, ale hodně plakal, tak jsem si ho vzala a chovala ho,“ vysvětlila pro TV JOJ.

Poznamenalo to i hasiče

Tragédii popsal pro Nový Čas i velitel zásahu a člen hasičského sboru v Nových Zámcích Oliver Daniš. „Ta nehoda byla velmi specifická, co se týče bilance zraněných. Samozřejmě to i na nás zanechalo nějakou stopu. Každý z nás má děti. Na žádnou událost se nedá připravit,“ uvedl s tím, že i hasiči se s tím musí také vypořádat, na což mají i podporu psychologů.

„Za mého působení ve sboru to byla první nehoda, při které byly děti takto zraněné. Přišli jsme k autu, kde byla nezletilá, vystřihli jsme ji nejprve z pásu, vyndali z auta ven a začali s resuscitací,“ připomněl si hrůzné momenty velitel zásahu. Dodal, že pak přijeli záchranáři, hasiči u oživování asistovali až do konce, malou Sofii už se ale zachránit nepodařilo.

Chlapečka podle starostky obce odkud pocházela Eva z nemocnice už propustili a stará se o něj sestra zesnulé ženy.