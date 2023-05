Mladík v Otrokovicích pobodal svou vlastní matku: Nedokázal vysvětlit krvavý motiv!

22letý mladík v Otrokovicích málem ubodal k smrti svou matku. Zaútočil na ni nožem a mířil na hlavu a horní část těla. Maminka útočníka jako zázrakem přežila. Muže policie dopadla a obvinila z pokusu o vraždu. Co je ale zarážející, že ani mladík neví, proč bodal.

K útoku došlo v polovině dubna v Otrokovicích na Zlínsku. Podle policie tady dvaadvacetiletý mladík zaútočil na svou matku (48). Čin si měl dopředu promyslet a chtěl maminku připravit o život. Do ruky vzal nůž a vydal se útočit.

Nejprve bodal do hlavy a poté do horní části těla. Žena utrpěla několik bodných ran, se kterými skončila v nemocnici. Mladík měl útočit kuchyňským nožem. Policisté syna zadrželi bezprostředně po činu a po obvinění kriminalisty jej soud poslal do vazby.

Bez motivu?

Podle CNN Prima News šlo o bezproblémovou rodinu, nikdo z okolí napadené ženy nechápe, proč k tomu došlo. „Rodina byla spořádaná a o syna pečovala. Je zarážející, proč k tomu došlo, protože v rodině nebyly žádné konflikty. Pachatel nebyl pod vlivem alkoholu ani drog, tudíž uvidíme, jak se k tomu vyjádří on sám,“ popsal televizi mladíkův obhájce Josef Kapusňák.

Podle něj budou mladíka zkoumat i znalci, jak je tomu v podobně závažných případech pravidlem. U výslechu mělo podle Kapusňáka nějaké vysvětlení ohledně motivu zaznít. „Nějaké vysvětlení při výslechu zaznělo, ale nebudu se k tomu víc vyjadřovat, poněvadž sám obviněný svůj motiv nedokázal vysvětlit,“ doplnil obhájce. Za pokus o vraždu hrozí muži až dvacetiletý pobyt ve vězení.