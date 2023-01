10 způsobu, jak se zbavit mrtvého těla: Muž se po vraždě manželky radil s Googlem

Před soudem stanul Brian Walshe, který čelí obvinění z brutální vraždy své manželky Any (†39). Úspěšnou realitní makléřku naposledy viděli na Silvestra. Pak zničehonic zmizela beze stopy. Jako pohřešovanou ji nahlásil její manžel, jehož později policie zadržela a obvinila z její smrti. Před jejím zmizením údajně na vyhledávači Google hledal, jak se zbavit těla či zdali může být obviněn z vraždy, aniž by se našlo tělo.

Ještě v říjnu se Ana Walsheová smála na firemní akci spolu se svými kolegy z realitní společnosti The Multu Group, která sídlí v americkém Bostonu. Ana se přidala ke společnosti, kterou vlastní turecký rodák Gem Mutlu, v roce 2020. Nicméně o dva roky později z firmy odešla a přidal a začala pracovat pro jinou realitní kancelář ve Washingtonu, D. C. Ana se narodila v Srbsku a do Spojených států přijela v roce 2005 a o deset let později se vdala za Briana Walshe. Manželé vychovávali tři děti.

Zmizení po Silvestru

Nový rok oslavila se svým manželem a bývalým šéfem Mutluem, s nímž se nadále přátelila, v jejím domě v Cohassetu. Na Nový rok měla odletět do Washingtonu, D. C., ale tam už nedorazila. Mutlu podle informací britského deníku Daily Mail uvedl, že Anu naposledy viděl v půl druhé ráno na Nový rok, kdy se naposledy objali. „Objali jsme se a oslavovali a připili jsme si ještě na nový rok,“ uvedl Mutlu s tím, že nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo, co nevidět dojít k tragédii. Nicméně manželství Any a Briana prý procházelo problémy a manželé bydleli odděleně. Právě Brian o několik dní později volal Mutluovi, že Ana zmizela. Na policii její zmizení Brian nahlásil 4. ledna poté, co se po ní sháněli její zaměstnanci, jelikož se neobjevila v práci.

Zatčení manžela

Policisté po pohřešované ženě pátrali a 17. ledna oznámili, že obvinili jejího manžela Briana a to z vraždy. Walsh skončil v policejní cele a objevil se u soudu. Trvá na své nevině. Podle žalobců na vyhledávači Google před zmizením své ženy hledal hesla jako: „10 způsobů, jak se zbavit mrtvého těla, pokud to opravdu potřebujete“ či „můžete být obviněni z vraždy bez těla“. Následně také vyhledával: „v jakém státě je se nejlepší rozvést“.

Policejní vyšetřování

Kamarádka Any Alissa Kirbyová ji popsala jako „milující manželku a matku“. Deník ABC uvedl, že Walshe údajně svou manželku zabil a rozřezal a následně se zbavil jejích ostatků. Dva dny předtím, než svou manželku nahlásil jako pohřešovanou, nakoupil čisticí prostředky, plachty a kbelíky. Rovněž si pořídil rukavice a masku. Ve sklepě policisté nalezli zlomený nůž a krev. Nicméně zdali se jednalo o krev jeho manželky, není jasné. Policisté také našli odpadky s krví, sekeru, pilu na železo a koberec. Ostatky ženy ale zatím nebyly nalezeny.

Vysoký počet vražd

Podle výše zmíněného deníku ABC zhruba 34 % zabitých žen v roce 2021 v USA, zemřelo rukou svého partnera. Vychází to ze statistik Bureau of Justice. V roce 2021 otřáslo světem zmizení Gabby Petitové. Následné vyšetřování policie odhalilo, že žena byla zavražděna svým partnerem Brianem Laundriem. Dvaadvacetiletá influencerka, která se snoubencem byla na dobrodružné cestě po Spojených státech, byla naposledy viděna 24. srpna v restauraci v Salt Lake City. Následně se přestala ozývat svým blízkým a policisté po ní začali pátrat. Našli ji uškrcenou ve Wyomingu. Stopy vyšetřovatele zavedly až k jejímu snoubenci.