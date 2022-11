Mladík ve Velkých Losinách brutálně zavraždil kamaráda: Vrah zemřel na intoxikaci

Příčinou smrti útočníka z Velkých Losin na Šumpersku, kterého na konci října postřelili při vražedném útoku policisté, byla těžká intoxikace omamnými a psychotropními látkami. Vyplynulo to z toxikologického rozboru, řekl ve středu novinářům šéf olomouckého odboru obecné kriminality Jan Lisický. Agresivního osmnáctiletého útočníka postřelili policisté dvakrát do ruky ve chvíli, kdy brutálně napadal svého o rok mladšího kamaráda. Mladíkovi zasadil pět desítek bodných ran nožem, zemřel na místě. Zraněný útočník zemřel při převozu do nemocnice.