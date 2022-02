Organizovaný gang podle policie pašoval do věznice Valdice na Jičínsku drogy a zneužitelná léčiva. Hlavou skupiny byli dva muži ve výkonu trestu, kteří mezi vězně drogy dál rozšiřovali. Skupinu tří žen a tří mužů policie v těchto dnech rozprášila a obvinila z drogového zločinu. Kriminalisté na případu spolupracovali s vězeňskou službou, informovali ČTK zástupci policie. V případě odsouzení obviněným hrozí od dvou do deseti let vězení.

Případ začal tím, že vězeňská služba loni v květnu zachytila 40 gramů pervitinu a na základě toho pak kriminalisté zamezili doručení dalších nejméně 30 gramů pervitinu a 210 kusů zakázaných léčiv do věznice.

„Od května loňského roku se krajští kriminalisté společně s jičínskými kolegy zaměřili na zásilky směřující do věznice Valdice. Výsledkem několikaměsíční práce je stíhání tří žen ve věku 32, 33 a 61 let a tří mužů ve věku 32, 33 a 40 let," uvedla mluvčí hradecké krajské policie Eliška Majerová.

Každý člen gangu plnil svou funkci. Hlavou skupiny byli dva muži ve výkonu trestu, kteří podle policie drogy ve vězení distribuovali dalším odsouzeným. „Odsouzení muži instruovali z věznice členy skupiny venku, mimo jiné prostřednictvím propašovaných mobilních telefonů. Ti měli do věznice skrytě a konspirativně doručovat neoprávněně opatřené omamné a psychotropní látky, především pervitin a zakázaná léčiva," uvedla Majerová. Podle ní si oba muži odpykávají trest za obdobnou trestnou činnost.

K doručování drog využívali poštovní služby či povolené návštěvy věznice, kdy narkotika ukrývali například do zdvojeného dna obalu od tabáku.

Policie čtyři členy gangu dopadla v uplynulých dnech na různých místech České republiky . „Následně celou šestici členů organizované skupiny kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, přičemž čtyři členové jsou stíháni na svobodě, zbylí dva pokračují ve výkonu stávajícího trestu," dodala Majerová.

Zasílání drog do věznice Valdice policie neodhalila poprvé. Podobný, ale rozsáhlejší případ řešila policie v roce 2020. Kriminalisté v listopadu 2020 navrhli obžalovat v případu pašování drog do věznice Valdice 15 lidí, z nichž sedm bylo z řad odsouzených. Také tato skupina pracovala organizovaně. Obvinění drogy či zneužitelná léčiva do věznice podle policie posílali ukryté v balíčcích v různých předmětech, například v igelitových taškách s úkryty, obalech od fixů či speciálně vyztužených a upravených obálkách.

Věznice ve Valdicích patří k nejtěžším českým káznicím, trest si v ní odpykává více než 1000 vězňů.