Na noční vycházku se bez vědomí rodičů vydal teprve dvouletý chlapec z Pardubic. Zatímco jeho tatínek odběhl uzamknout vrata, chlapec si navlékl boty a v pyžamu vyrazil do ulic. Naštěstí si ho všimli lidé v sousedství, kteří mu dali bundu a upozornili městskou policii.

Chvíle hrůzy prožil tatínek z Pardubic, který v pondělí večer odešel z bytu, aby uzamkl na noc vrata. Poté, co se vrátil domů, byl jeho dvouletý syn pryč! Batole využilo chvíli, kdy rodič nebyl na dohled, nazulo si boty a jen v pyžamu vyrazilo do ulic. „Vydal se směrem k Hlaváčově ulici. Naštěstí si jej všimli dva svědci. Chlapeček od nich hned dostal bundu a lidé na místo přivolali hlídku městské policie. Klučina ale s nikým nechtěl mluvit, a tak se strážníci v nedalekém domě pokusili sehnat někoho, kdo by jej mohl znát,“ uvedla Městská policie Pardubice na facebooku.

Chlapce posadili do služebního auta, aby se zahřál, a na místo vyrazila záchranná služba. „Obavy naštěstí po chvíli rozptýlil otec dítěte, který už chlapce venku hledal a doběhl k rozblikanému policejnímu autu,“ dodali strážníci s tím, že chlapci se naštěstí nic nestalo.

VIDEO: Vězni si na cele smažili v ešusu řízky