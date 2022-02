Joseph Shaw si kdysi sáhl na dno. Bydlel na ulici. Poté, co se dokázal znovu postavit na vlastní nohy a zařídit si život, se rozhodl, že pomůže lidem bez domova. Dobrovolně docházel do charity, kde se nakonec seznámil s Kathryn Podgurskiovou. Chtěl jí pomoci a nakonec si podle informací britského deníku Daily Mirror myslel, že našel lásku. Otec tří dětí ji vyzval, aby se k němu nastěhovala.

Strašlivý nález

V červenci roku 2017 ale čtyřiačtyřicetiletý muž náhle zmizel. Nikomu se neozýval, ani svým dětem, a tak se rodina rozhodla, že jeho zmizení nahlásí úřadům. O několik dní později se na policii obrátil příbuzný Podgurskiové, že od ní dostal zprávu ohledně zmizení Josepha. Tvrdila mu, že se do jejich bytu někdo vloupal a hledal drogy a peníze. Při loupežném přepadení zabili Josepha. Jí pak nařídili, aby uklidila krev a schovala tělo.

Strážci zákona se proto okamžitě vypravili do bytu pohřešovaného muže, kde je čekal hrůzný nález. V bytě byl šílený zápach rozkládajícího se těla, jenž bylo schováno ve skříni pod haldou oblečení. Pod jeho tělem byl kočičí záchod, aby zřejmě zachycoval tělní tekutiny a trochu zamezoval zápachu. Jeho tělo bylo rozsekáno. Policisté nenašli jeho nohy a rameno. Po ohledání těla vyšetřovatelé napočítali dvaačtyřicet bodných ran. Na matraci na posteli byla nalezena krev.

Pytel s končetinou

Vyšetřování podle výše zmíněného deníku odhalilo, že za brutální vraždou stojí zřejmě Podgurskiová, která byla nakonec i obviněna. Soud ji shledal vinnou a odsoudil na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Trvá však stále na tom, že je nevinná. Část těla zavražděného muže objevili jeho příbuzní. V batohu našli jeho nohu. „Byl tam další pytel. Předpokládám, že to byla jeho paže. Nemohli jsme pochopit, proč to policie nenašla. Bylo to na očích,“ uvedla neteř oběti Jacinda.

