Jak uvedl server Aktuálně.cz, v posledním roce před revolucí kriminalisté řešili 126 vražd. Hned následující dva roky se však jejich počet výrazně zvýšil, bylo jich kolem 200. V roce 1993 to pak bylo 258 osob, které zemřely násilnou smrtí, a zbylé roky se počet zavražděných pohyboval okolo tří set. Nešlo však pouze o statistiky nejtěžšího zločinu. Kriminalita se zvýšila obecně.

Jak server uvádí, přetížená policie neměla šanci takové vlně vzdorovat. Přibylo proto neobjasněných zločinů, včetně vražd. „Porevoluční nástup kriminality byl masivní, zatímco počty policistů se moc nezvýšily, takže jim obrovsky narostla agenda. Stálo spoustu sil a práce jen evidování zločinů, kvůli čemuž ubývalo kapacit na vyšetřování,“ popsal serveru historik Pavel Mücke.

Podle odborníka se totiž v autoritářských režimech nedaří organizovanému zločinu, navíc v zemi probíhala také obrovská přeměna celé společnosti. Kriminolog Miroslav Scheinost doplnil, že policisté nebyli na organizovaný zločin v devadesátých letech připraveni. Znali ho totiž pouze z filmů. „Když u nás policisté nebo kriminologové přišli s tím, že se objeví i u nás, setkávalo se to s podivem, co je to za nesmysl,“ řekl.

Právě v devadesátých letech se v České republice objevilo mnoho mafiánů i dalších zločinců, jejichž činy šokují dodnes. A seriál Devadesátky připomněl mnoho z nich. Kromě děsivého orlického gangu se v kriminální minisérii objevil například mafián Ivan Jonák, jenž byl odsouzen za to, že si objednal vraždu vlastní manželky. V několika scénách jsme mohli zaznamenat i Antonína Bělu, kterému se přezdívalo „král podsvětí“, či nechvalně proslulého podnikatele Františka Mrázka.